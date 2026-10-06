La guerra del Yom Kipur.

Hoy se cumplen 53 años del inicio del conflicto bélico llevado a cabo por la coalición de países árabes liderados por Egipto, que quería recuperar el Sinaí, y Siria, por los Altos del Golán, contra Israel, que había conquistado los territorios unos años antes.

La guerra comenzó cuando la coalición árabe lanzó un ataque sorpresa sobre las posiciones israelíes el día de Yom Kipur, fecha sagrada para los judíos. El conflicto duró 19 días y si bien la iniciativa correspondió a los árabes, en pocos días el ejército israelí hizo retroceder a los enemigos, bombardeó Damasco y cruzó el Canal de Suez hasta Egipto.

La tensión fue en aumento ya que, además, EEUU y la URSS apoyaban cada uno a uno de los bandos, así que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó mandar dos mil cascos azules a la zona de guerra, imponiendo el alto el fuego.

Es apropiado decir que, en términos territoriales y estrictamente militares, la guerra terminó con la victoria de Israel, aunque el costo del conflicto fue tan importante que llevó a estos países a dejar de lado los enfrentamientos armados derivando en el histórico tratado de paz de 1979, tras la devolución del Sinaí.

Propina | Más se perdió en la guerra

Hace mucho tiempo, más de mil años, se funda un día como hoy en el año 988 la aldea de Baile Átha Cliath. Esta pequeña población a orillas de río Liffey se convertiría con el paso del tiempo en la actual ciudad de Dublín (Irlanda).

Metrópoli entrañable, cercana y llena de monumentos, ha legado también a la historia de la humanidad importantes figuras de la literatura como Bernard Shaw, Jonathan Swift, Bram Stoker, Oscar Wilde y por supuesto, James Joyce.

Se dice que los irlandeses y los españoles se sienten muy próximos y si tenéis la oportunidad, no dejéis de comprobarlo personalmente.