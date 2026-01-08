Hechos, personas y sensaciones

Empezamos 2026 con una hecho de alta relevancia internacional. De tintes históricos la detención de Maduro Moros (hace tres meses publiqué un artículo titulado “Nicolás Podrido”) habla de geopolítica en estado puro. Cumplirá sesenta años el dieciséis de diciembre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de donde beben muchas cartas constituyentes como la vigente nuestra de 1978. Pero este suceso condicionará con seguridad la agenda internacional, pondrá a prueba los mecanismos que regulan las relaciones entre países y tensionará situaciones, aclarando otras. Un movimiento del Presidente 45 y 47 de los Estados Unidos que no ha dejado a nadie indiferente. La evolución puede cambiar cada minuto y este escenario exige control y moderación para no socavar los equilibrios existentes.

Hablamos de democracia, hablamos de libertades y también hablamos de economía. Porque las consecuencias de las decisiones políticas se producen en todos los ámbitos y de ahí la dificultad de conjugar todas las variables para ser certeros y consecuentes con nuestras resoluciones. Un tema retórico el de la soledad del poder, la situación de aquel que recibe la última llamada porque debe decidir. Y a veces la mejor decisión es no decidir de momento. La socorrida expresión del “ultimo recurso” pero también la buena noticia para el sistema: existe esa posibilidad. Por eso la urgencia de contar con perfiles personales en los puestos ejecutivos que estén contrastados y con la templanza e información suficiente para definir bien un contexto complicado.

Me refiero a Manuel García Montero, un maestro de la política, clave en nuestra transición provincial. Alcalde de Cenlle hasta que quiso porque siempre quisieron sus vecinos y por abrumadoras mayorías absolutas.

Y en este año recién inaugurado tremendo placer me produjo una breve conversación en nuestro Parque de San Lázaro con quien yo llamo “Don Manuel” de Ourense. Me refiero a Manuel García Montero, un maestro de la política, clave en nuestra transición provincial. Alcalde de Cenlle hasta que quiso porque siempre quisieron sus vecinos y por abrumadoras mayorías absolutas. Una persona de palabra, noble y con valores, que desempeñó también una labor impecable y durante décadas en entidades clave de nuestra provincia como la presidencia de la cooperativa vitivinícola del Ribeiro. Con una visión como pocos y una habilidad especial para intuir el curso de los acontecimientos, liderando con eficacia y marcando una época en nuestra historia. Una gran satisfacción comprobar su estado de forma y su capacidad para ver los temas con perspectiva para dar, si se lo piden, el mejor consejo. Un auténtico “ourensabio” acompañado por su esposa, parte fundamental de sus éxitos e ingrediente principal de la simpatía que desprenden.

Sensaciones las previas a la mágica noche de Reyes, sin duda el mejor día del año. Poder desplazarse en el mismo día, ida y vuelta, a la capital del país en poco más de dos horas para ir a un acontecimiento deportivo. A pesar de Oscar Puente, y su peculiar cruzada contra el reto demográfico suprimiendo las paradas en la estratégica estación de A Gudiña (Portas de Galicia), signo de estos tiempos es tener esa capacidad de conexión con la que contamos como provincia y que nos ha situado en otra dimensión. Con la compañía de mi hijo pequeño poder ver en directo a nuestro equipo –como hicieron bastantes ourensanos con los que compartimos trayecto- es también una buena forma de iniciar un año como este. Contarle a tu acompañante que el equipo al que nos enfrentábamos tuvo un Presidente, y así se llama su estadio, nacido en Ourense (Toén). O que a Benito Villamarín le sucedió en la presidencia del Real Betis su hermano Avelino, por supuesto también ourensano. Ya no hablo de la manita ni del hat-trick. Una tarde perfecta que no ensombreció el parón del tren, a la altura de Taboadela, que nos hizo llegar dos horas y media más tarde de lo previsto, otro episodio más del carrusel de incidencias negativas que atesora quien fuera anterior alcalde de Valladolid y compañero en la Junta de Gobierno de la FEMP. Inolvidable el “paseo” con Mario desde la Estación a casa, andando por supuesto, cruzando nuestro Puente Romano, cuando empezaba el día en el que, horas después, lo cruzarían a camello los Reyes de Oriente para hacer de las suyas un año más. Ver cómo encabezaba la cabalgata la representación de los agricultores que llenan nuestra despensa reivindicando lo que es justo fue la imagen de la mejor sensación colectiva: Ourense.