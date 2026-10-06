La histórica afición de Ourense al aeromodelismo y la obra de Siota

Leí con perplejidad que la afición al aeromodelismo se inició en Ourense en los años 80. Es decir, treinta años más tarde de su verdadero inicio en los años cincuenta y de cuya actividad fui testigo y sobre la que escribiera con frecuencia en la prensa de aquel tiempo y que abordé en la radio. Cuando se hable de este asunto, hay que rememorar con respeto el nombre de Siota, el entrenador y creador que desarrolló la afición en la juventud de nuestra ciudad. En Ourense, la Escuela de Aeromodelismo estaba instalada en un bajo, en el número 15, en la parte superior del parque de San Lázaro, dirigida por Manuel Martínez Siota, maestro industrial en Formación Profesional, instructor de aeromodelismo y un referente nacional en la materia. El objetivo de aquella escuela, vinculada a la Organización Juvenil Española, OJE, del Frente de Juventudes, era iniciar a los jóvenes en la aeronáutica.

Me contaba Siota en una entrevista que le hice en 1969 que el principal problema de estas escuelas en su tiempo era conseguir los materiales necesarios para fabricar modelos. En aquel año, ya habían pasado por estos centros a nivel nacional más de 55.000 alumnos y se contaba en todo el territorio nacional con 1.400 instructores que ya habían formado a 7.500 aeromodelistas, titulados por el Ministerio del Aire a través de la Dirección General de Aviación Civil. En los grandes eventos que se convocaban entonces en España y en los que sólo eran invitadas las mejores escuelas, la de Ourense siempre estaba entre las elegidas.

Ourense una de las pioneras en la integración de la mujer con dos componentes femeninas

A finales de los años sesenta, la Escuela de Ourense tenía 44 alumnos menores de 21 años, y a partir de ahí, en la sección llamada “Joaquín Loriga” se integraban los mayores de esa edad, los veteranos, siendo la ciudad de Ourense una de las pioneras en la integración de la mujer con dos componentes femeninas. Los modelos fabricados en Ourense solían, aparte del diseño, ser entonces muy eficientes en las pruebas de velocidad, pero también destacaban en combate o veleros. En velocidad se llegó a alcanzar los 260 kilómetros por hora. La fabricación de los modelos estaba sujeta a normas internacionales muy precisas, dentro de la capacidad de cada equipo de fabricar su modelo en cuanto a fuselaje, superficie o cilindrada. Siota era un hombre paciente con una formación profesional y académica, muy adecuada para el aeromodelismo.

En aquellos lejanos días de abril de 1969, la Escuela de Aeromodelismo de Ourense estaba muy contenta porque se anunciaba que el Ayuntamiento iba a cederles un terreno acondicionado al lado del Palacio de los Deportes, con la esperanza de que Ourense pudiera ser la sede de campeonatos nacionales y vuelos nocturnos. Yo creo que realmente, Ourense debe recordar con cariño la figura de Manuel Martínez Siota, a quien tuve la suerte de tratar y entrevistar con frecuencia. Pocas personas he conocido con tanto entusiasmo sobre una actividad cultural y deportiva, a la que prácticamente dedicaba gran parte de las horas de su vida.

En aquellos tiempos, la principal ayuda de estas escuelas procedía del Ministerio del Aire en cuanto a materiales para los modelos de enseñanza, pero para el resto había que buscar recursos, sobre todo porque las normas de fabricación eran muy estrictas en materia de seguridad. Aparte de visitar el local de la escuela, tuve la suerte de asistir a alguna de las exhibiciones espectacular en el Campamento de Monterrei. Contaba en un reportaje Maribel Outeiriño que el taller de Siota se mantenía tal cual como lo dejó al fallecer Siota a los 80 años en enero de 2021 y que sus hijos conservan cuarenta de los modelos que fabricó. Creo que, por respeto a su memoria y su obra, Ourense le debe conservarlos de modo adecuado y acceso público como homenaje a un hombre singular.