La huella de un visionario: un legado sin fronteras

Está a punto de ver la luz la obra “Raíces de futuro: trilogía atlántica de salud ambiental”, fruto de toda una vida de compromiso, trabajo y dedicación a la salud ambiental de Galicia y planetaria. Mi ideal ha sido siempre una utopía necesaria: construir un mundo nuevo en el que reinen la paz, la concordia y la igual dignidad de todos los seres humanos en un planeta saludable, sostenible y resiliente; ya que no habrá paz entre los pueblos del mundo si no hay paz con la naturaleza. La sostenibilidad no es una opción política, sino la estrategia principal para combatir el cambio climático y las desigualdades sociales: es la única vía para la supervivencia de nuestra especie.

La salud ambiental es un todo indivisible y un bien superior. Es la “raíz” que garantiza el futuro y el motor que asegura que cada ser humano, en cualquier rincón del mundo, sea igual en dignidad. Mi trayectoria me ha enseñado que los desafíos ambientales no entienden de fronteras ni de intereses políticos ni económicos. Por ello, desde este rincón del atlántico, estrechamos lazos con Iberoamérica para unir continentes bajo el paradigma de Una Sola Salud “(One Health)”.

Tras casi medio siglo de vocación de servicio público, presento esta obra como un tratado científico, una hoja de ruta política y un legado ético. He buscado la excelencia para que esta trilogía conecte la identidad atlántica con las soluciones globales que el siglo XXI demanda. Dejo este legado como un mapa para el mañana, para que las generaciones venideras tengan presente que un planeta saludable es la base de una humanidad libre, justa y en paz. Cuidar la Tierra es, en última instancia, el acto de amor más profundo hacia la humanidad.

La trilogía consta de tres volúmenes, precedidos por quince aportaciones de la gobernanza mundial, la ciencia y la Iglesia, junto a la presentación del científico Eleuterio Martínez Alcántara. El primero, “Rumbo a la salud ambiental planetaria: claves ante las amenazas del siglo XXI”, analiza los desafíos ambientales del siglo XXI y el camino hacia el paradigma “One Health”. El segundo volumen, “La sostenibilidad es el camino de Galicia: desafíos clave 2050”, aborda los desafíos clave para un futuro verde con las líneas de actuación y propuestas de mejora de una política ambiental para Galicia, la sostenibilidad forestal, la radiografía termal y la balneoterapia como recurso de salud, y Galicia como destino de excelencia turística sostenible. El tercer volumen, “Gobernanza local y municipios saludables, sostenibles y resilientes: 25 años de acción ambiental en Galicia”, recoge testimonios de personalidades y expertos de reconocido prestigio del ámbito político, científico, empresarial, ecologista y de prensa de América, España y Galicia que han participado activamente en el Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2025.

Este logro colectivo constituye el testamento coral de un hito histórico de la gobernanza participativa: demostrar que el cambio es factible desde el municipalismo con visión global. Esta experiencia desarrollada en Galicia, pionera y única a nivel planetario, se ha convertido en un laboratorio de pruebas y en un faro de conocimiento para Iberoamérica y el resto del mundo; y nos deja tres certezas: la sostenibilidad es el único camino, la acción local es global, y la concordia es nuestra meta.

Desde Galicia, movilizamos al mundo en la lucha contra el cambio climático mediante el uso de energías renovables y la movilidad eléctrica, a favor de la economía circular en la gestión de las aguas y de los residuos, y la protección de la biodiversidad como escudo frente a futuras pandemias. Un compromiso irrenunciable para garantizar la salud planetaria: el gran desafío de la humanidad en el siglo XXI.