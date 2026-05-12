Cuál es la relación entre el hantavirus, el viaje con vuelta anticipada de Isabel Díaz Ayuso a México y la corrupción en el entorno de Pedro Sánchez? Inicialmente parece difícil ligar las tres cosas, pero con un poco de imaginación hay quien encuentra una relación directa entre los problemas judiciales del PSOE y el problemón sanitario, porque ha sido él quien ha provocado la crisis sanitaria para ocultar sus problemas judiciales. Evidente ¿no? Eso es los que dice Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuyo viaje a México pasará a los anales de la diplomacia fallida, también es de la opinión de que el Gobierno utiliza “el comodín Ayuso” para “ocultar cada crisis”. ¿Qué crisis? No será la del hantavirus que desde el pasado martes se retransmite en directo y que por fortuna y orgullo de país se está resolviendo a satisfacción y con el agradecimiento de la OMS y otros países. El único que ha faltado por intervenir es el “número dos” del PP, Miguel Tellado, al que no se le ha escuchado decir todavía que el hantavirus es una cortina de humo del Gobierno para ocultar su corrupción.