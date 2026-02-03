El idioma en crisis, ¿nueva Torre de Babel?

El COI , del que forman parte 206 países, es el organismo con mayor número de países agrupados y tiene dos idiomas oficiales: francés e inglés, pudiendo tener un tercero del país organizador, e incluso un cuarto, como ocurrió en los Juegos Olímpicos de Helsinki que lo fueron el finés y el sueco (también idioma oficial en Finlandia).

En la ONU son 193 los países miembros con seis idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso y llegamos a la UE: 27 países y ¡24 idiomas! Porque Austria, Bélgica y Luxemburgo no tienen lengua propia.

¿Y España?: desde 1713 la RAE tiene como objetivo velar porque los cambios de la lengua española no quiebren la esencial unidad en todo el ámbito hispánico y dos años después aprueba su lema “limpia, fija y da esplendor”.

No es hasta 1978 cuando la Constitución española establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en la respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos y así lo hacen: en 1979 Cataluña, con el catalán y el aranés, éste en su territorio, creando para su cumplimiento el Instituto de estudios catalanes, y el País Vasco con el euskera y la Real Academia de Lengua vasca. Le siguen: Galicia en 1981 con la Real Academia Gallega, la Comunidad Valenciana en 1982 con el valenciano y su Academia valenciana de la lengua y Baleares en 1983 con el catalán.

En 1991 se crea el Instituto Cervantes cuya finalidad es promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de la cultura.

Y en 2013 Aragón aprueba una ley de uso, protección y promoción de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

No es extraño que el embajador Yturriaga diga que los nacionalismos españoles provocan una nueva Babel

El lenguaje inclusivo extiende su uso por los políticos de izquierda y los medios de comunicación e incluso Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, solicita un informe a la RAE que emite en 2020, con la sorpresa para Calvo de su resultado.

A pesar de ello el Gobierno insiste en su postura en 2023 publicando el Ministerio de Justicia una guía para el uso de un lenguaje más inclusivo e igualitario y solicitando el ministro Albares al Consejo de la UE que el catalán, euskera y gallego sean lenguas oficiales de la UE, petición que reitera dos años después.

Curioso ejemplo para el que nadie pide su reforma es el lenguaje inclusivo para: periodistas y para los múltiples nombres en el deporte: deportista, atleta, futbolista, tenista , golfista , yudoca, ajedrecista...

Hoy se ha sustituido la conversación telefónica por mensajes con: cole, abu, k, peli… en vez de: colegio, abuelo/a, que, película... Y entrevistados y entrevistadores inician con “la verdad es que” y concluyen “¿no?... ¿No?

No es extraño que el embajador Yturriaga diga que los nacionalismos españoles provocan una nueva Babel y Teresa Freixas: “La nueva torre de babel. Habrá que editar guías de uso extremeñu, andaluz, bable...”. Y se recuerda las veces que la RAE rechazó el lenguaje inclusivo en contra del parecer del Instituto Cervantes (más bien de su director) y como colofón: la izquierda elige ahora el aragonés y asturiano para seguir imponiendo el nacionalismo en España... El bable por primera vez en las escuelas de idiomas.

Del bable a babel.