Ilustración oscura (NRx)

Mientras el cambio climático golpea a la humanidad, un movimiento neoreaccionario surge con fuerza en los países democráticos con el fin de destruir la Democracia. ¿Masoquismo?, ¿Sadismo?, ¿Drogadicción? ¿Un moderno artilugio que hipnotiza con ultrasonidos e infrasonidos? ¿Vacunas de nueva generación? ¿O tal vez la alienación universal impulsada por la eficiencia implacable de las corporaciones tecnológicas difundidas por IA? El evidente descrédito de las ideologías tradicionales es uno de los factores determinantes de su derrota contra las redes que ganan credibilidad e influencia, moldeando la hegemonía cultural al servicio de las élites económicas.

Los debates parlamentarios trasmiten una pobreza dialéctica, pareja con la carencia de propuestas ilusionantes que los condena al ostracismo y al divorcio con el electorado. Los desencantados son acogidos por la Ilustración oscura que les trasmite el saber de intelectuales orgánicos al servicio de las masas, ante la falta de espíritu crítico, la carencia de solidaridad y la soledad del pensamiento, lo que convierte a los humanos en víctimas de sí mismos.

La posverdad se abre camino ubicándose en Silicón Valley, núcleo principal de la innovación y de la tecnología

La dependencia del líder, convertido en referente de verdades absolutas que no solucionan el inevitable destino de toda forma de vida nos conduce al Armagedón. La posverdad se abre camino ubicándose en Silicon Valley, núcleo principal de la innovación y de la tecnología. Valencia no tardará en ser una sucursal de la nueva Ilustración Oscura, articulada por el ingeniero estadounidense Curtis Yarvin y el filósofo inglés Nick Land y, por supuesto, financiada por multimillonarios como Peter Thiel.

Los fascistas, nazis, xenófobos, machistas, racistas y todos aquellos coincidentes en proclamar su pensamiento antidemocrático y simpatizar con los que se consideren enemigos de la Democracia tienen su lugar para militar de una forma u otra en el movimiento neoreaccionario conocido por NRx. Y como en la caída del muro de Jericó, se produce un milagro: los agricultores, los obreros, los marginados, los pseudo intelectuales, la pequeña burguesía…votan por partidos de Ultraderecha que consiguen victorias insospechadas en zonas tradicionalmente progresistas. Y lo hacen incomprensiblemente en contra de sus intereses: la educación pública, la sanidad universal y gratuita, la jubilación, la dependencia de los disminuidos, la igualdad de derechos y deberes… las conquistas de varias generaciones pueden ser privatizadas y sus servicios solo estarán al alcance de los más ricos.

En territorios en los que se celebraron comicios, los resultados recogen avances del movimiento neoreaccionario que son especialmente agresivos contra las políticas de género, contra los movimientos migratorios, contra la defensa del clima... Argentina, Salvador, Guatemala, Hungría, Italia, Países Bajos, Finlandia… y no podía faltar la España de Vox unida a la vulnerabilidad del PP (que traiciona su ideario heredado del conservadurismo cristiano y del neoliberalismo económico social).

Las bases de este movimiento desconocen la vinculación de su voto con las políticas que está a imponer Donald Trump: un neocameralismo que somete al Estado, usando la tecnología del aceleracionismo transhumanista donde los humanos super-inteligentes serán híbridos de la mezcla de humanos-computadora. En la toma de posesión del presidente Trump se visualiza la presencia de la elite que gobernará el Planeta (Elon Musk, Pichai, Bezos, Cook...).Aunque el auténtico número uno permanece en la sombra; es el eugenista Michael Anissimov (el niño de oro de NRx) cuyo lema es “Singularidad supremacista blanca, rechazando que los humanos son creados iguales”. La caza ha sido legalizada y los pobres del mundo hacen de sabuesos.