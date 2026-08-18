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En el Ranking Académico de Universidades del Mundo, más conocido como el ranking de Shangai, solo doce universidades españolas se encuentran entre las 500 mejores del mundo, y entre las mil primeras solo hay treinta, seis menos que el año pasado. No es una marca para sentirse orgulloso si se tiene en cuenta que nuestro país es la quinta economía europea, y la calidad de sus universidades y su labor investigadora tendría que estar en consonancia con esa potencia económica. Pero la universidad española languidece por falta de inversion y porque las comunidades autónomas prefieren dedicarse a aprobar nuevas universidades privadas. Ocurre que ninguna de ellas, salvo la Universidad de Navarra relacionada con el Opus Dei, ha entrado en la lista. La conclusión debe ser clara, es preciso apoyar a la universidad pública, para que siga creciendo y mejorando sus resultados, porque para que una privada logre entrar en la lista deberán pasar muchos años, mientras que las públicas escalan puestos con dificultad y las primeras ni se encuentran entre las doscientas mejores. Hay que hacérselo mirar.
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