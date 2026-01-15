El año sigue torcido, ladeado y con la brújula electoral mareada, como si la realidad mundial hubiese decidido empezar enero con un ensayo general de inestabilidad. En España seguimos avanzando con ese peculiar equilibrio entre vértigo y costumbre. En medio de este paisaje inclinado, el Derecho continúa expuesto en el escaparate, impecablemente iluminado, como si bastara con exhibirlo para garantizar su vigencia. Y los tribunales, convertidos demasiadas veces en escenario más que en institución, siguen soportando el peso de miradas que buscan espectáculo frente a justicia. Todo se juzga salvo lo que realmente debería juzgarse.

Sobre el Imperio de la Ley es libro que mueve a crear un club de defensores que bajo ese título sea garantía del marco legal y del bienestar social

Comienza 2026, con la sensación de que el decorado se mantiene desplazado. Incluso en este escenario ladeado sigue la responsabilidad de enderezar el rumbo con rigor, palabra y criterio. Porque, aunque el escaparate brille, lo que importa es lo que ocurre detrás del cristal. Y detrás del cristal el Derecho siempre ha aspirado a ser un sistema de orden, previsibilidad y límites. Sin embargo, en el escenario mundial marcado por tensiones geopolíticas, crisis institucionales, populismos, guerras híbridas y transformaciones tecnológicas aceleradas la distancia entre la norma jurídica y la práctica política se ha vuelto más visible que nunca. El resultado lleva a preguntarse si el Derecho seguirá garantizando estabilidad y justicia en un mundo donde el poder se mueve más rápido que las instituciones. La respuesta es lectura amena en el libro Sobre el Imperio de la Ley de Javier Cremades, abogado de sólida reputación y presidente de la asociación internacional de juristas más antigua del mundo (WJA). Es una obra didáctica de la literatura jurídica y una llamada para todos aquellos que creen en el dominio de la legalidad. Javier Cremades practica el pensamiento para promover la sensibilidad activa de los ciudadanos en la defensa del bien común. En este libro, nos presenta una visión clara y convincente de la importancia de la ley como fundamento de la sociedad y nos insta a tomar responsabilidad en su defensa. No se trata de un texto árido y técnico, sino de una obra que hace reflexionar sobre la importancia del ordenamiento jurídico en nuestra vida diaria. Describe hechos históricos recientes, y no tanto, para evidenciar que está de moda interpretar la Constitución y hacer flaquear al poder judicial, el más débil de los poderes del Estado. En muchos países el Derecho interno se ha convertido en un terreno de disputa política. Reformas judiciales, manipulación constitucional, estados de excepción prolongados y polarización mediática generan un clima donde la ley deja de ser un árbitro y se convierte en un arma.

Sobre el Imperio de la Ley es libro que mueve a crear un club de defensores que bajo ese título sea garantía del marco legal y del bienestar social. Un espacio para discutir, reflexionar y actuar en la protección de los derechos y las libertades como valor fundamental de convivencia. El libro de Javier Cremades, debería ser de lectura obligatoria en los colegios y universidades para evitar que la fuerza sustituya a la legalidad. En un mundo donde la política se mueve por impulsos, el Derecho se reivindica como papel y espacio de reflexión, equilibrio y responsabilidad colectiva. Este libro viene a decirnos que su desafío no es solo normativo y que es necesario recuperar su autoridad como lenguaje común de convivencia y límite al poder.