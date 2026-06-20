Los kikos o el mal gusto de Inés

Tiempo atrás el veranito bueno no empezaba del todo hasta que Anita Obregón estrenaba su bikini, que cada año era más grande Ana y más pequeño el bikini. De un tiempo a esta parte se ha consolidado otro referente de los períodos vacacionales, y es el que marca Don Juan Carlos con su llegada al puerto deportivo de Sanxenxo. Ahí se le ha podido ver un año más este jueves, preparándose para las tradicionales regatas, en compañía de sus compadres habituales en estas actividades marineras. Faltan 24 horas pero, ahora sí, oficialmente, se nos viene encima el verano. Alegría.

Love of Lesbian durante su concierto en Noche del Botánico.

Los Kikos

La campañita publicitaria idiota de Irene Rosales y los kikos haciendo bromitas infantiles sobre su ex Kiko Rivera ha actuado entre el mundo del famoseo como el inicio de una guerra civil con dos bandos muy marcados, los que están con el uno y los que están con la otra. En medio de una gran pereza, van desfilando todos los que se sienten en la obligación de posicionarse hacia alguna de las dos partes de tan lamentable conflicto. La última en salir ha sido Carmen Lomana: “si ha sido tu marido… no está bien”. Tiene razón, pero más por lo que calla que por lo que dice: lo que ha hecho Rosales es una inmensa ordinariez, y el anunciante en cuestión, tal vez se haya pegado un tiro en el pie.

Carmen Lomana en un evento en Madrid.

Música entre flores

Fue uno de los conciertos más especiales de mi vida y eso es mucho decir. Ocurrió en 2016 en el Paco Paz orensano, en un show que contó con la colaboración de La Región. Allí actuaron los Love of Lesbian dejándonos algunos momentos sencillamente inolvidables, como aquel 1999 o Allí donde solíamos gritar. Han pasado diez años y los chicos de San Vicente dels Horts siguen dando caña, ahora ya como veteranos de una escena independiente que nunca lo ha sido realmente, pero qué más da. Lo que importa son las canciones. Love Of Lesbian triunfó por todo lo alto el pasado miércoles en las Noches del Botánico, un festival ya convertido en clásico que se celebra en junio y julio en el bello escenario del Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Por allí pasarán estos días también Veintiuno, M-Clan, Niña Pastori y Van Morrison entre otros.

Diseñando posados

Laila Jiménez en los Premios Escala.

Mucho estilo, mucho rollo, y algunos rostros cansados en el photocall de los Premios Escala de Interiorismo, en la Real Fábrica de Tapices, celebrados en Madrid el pasado 18 de junio. Por allí desfilaron María Porto, Jesús Reyes, Genel Romero, Susana Griso y muchos otros. Como mi trabajo es sacar la lupa sobre las fotografías y encontrar aciertos y errores, estoy en condiciones de afirmar que la palma de oro en estilo y belleza se la ha llevado en esta ocasión la periodista y presentadora Laila Jiménez, que lo apostó todo al negro y ganó.