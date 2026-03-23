Los ladrones van a la oficina

Se pueden encontrar un montón de excusas. La calidad, la edición limitada, la guerra o el eclipse solar de este verano. Total, por contar milongas, que no falte. El resultado es que una buena idea pasa a convertirse en otra de esas estafas que se promocionan sin rubor. En la jornada 31 de Liga, la gran mayoría de equipos españoles del fútbol profesional lucirán camisetas retro en sus partidos. Un viaje por el carril de la memoria, que despierta sentimientos bonitos y nos devuelve a aquel fútbol más o menos pasado, que tenía otro aroma. Pero claro, nadie da duros a cuatro pesetas. Nunca mejor dicho. La medida viene acompañada de unos precios escandalosos para los interesados e interesadas en comprar la camiseta. Las cifras oscilan entre los 70 y 100 euros. Casi nada. Luego está Osasuna, que se va a la parra y se pone en los 140. Casi hay que pedir un crédito.

Las cifras oscilan entre los 70 y 100 euros. Casi nada. Luego está Osasuna, que se va a la parra y se pone en los 140. Casi hay que pedir un crédito.

El fútbol va a su bola. Es como el diésel, pero sin necesidad de Irán. En medio de esa polémica, Luis de la Fuente ofrecía la lista de convocados para los amistosos de la selección. Lucía una nueva sudadera, también con toque retro. El que fue a ver su precio se llevó otro soponcio. Bendito negocio en el que siempre gana la banca. Jugar con los sentimientos y las aficiones para que la bolsa de unos sea inmensamente grandes, al igual que al agujero en el bolsillo de los otros. Esto es fútbol, papá.