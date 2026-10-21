El Día Mundial del Cáncer de Mama se celebra cada 19 de octubre y con el se trata de sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención para su detección precoz y la solidaridad entre y con los pacientes. En España se diagnostican unos cien casos de cáncer de mama al día y es el más frecuente entre las mujeres. Ese día tuvieron lugar dos actos políticos en los que participaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Puede que después del lío de los cribados en Andalucía no lo considerara oportuno

El primero estuvo en el acto de firma de la “Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario”, y en el ojal de su chaqueta lucía un visible lazo rosa para mostrar su compromiso en la lucha contra la enfermedad. Feijóo presentó su “Contrato con España”, pero en su terno no había ninguna señal alusiva al cáncer de mama. Puede que después del lío de los cribados en Andalucía no lo considerara oportuno. O puede que su equipo de campaña no se diera cuenta del día que era. En cualquier caso, se echó en falta el gesto.