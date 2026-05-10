¿Qué le espera a Ábalos?

Los magistrados de la Sala Penal del Supremo ya debaten estos días sobre la sentencia que resolverá el llamado “caso mascarillas”, una vez que ha finalizado la vista oral que ha durado mas de un mes. Sabemos la pena de prisión de 24 años que el fiscal pide para Jose Luis Ábalos, el principal acusado que precisamente provocó que este juicio se haya celebrado en el Tribunal Supremo, debido a la condición de Diputado del Congreso que en su día ostentó.

La defensa de Ábalos ejercida por el buen letrado Marino Turiel ha actuado con plena profesionalidad y exquisita ponderación ante el muy complejo reto que tenía por delante.

Ahora, los siete jueces -6 hombres y una mujer- tienen que analizar las pruebas para decidir si los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, uso de información privilegiada y tráfico de influencias fueron efectivamente cometidos por Ábalos y en qué grado de participación. El material probatorio desplegado en la vista al partir especialmente de las pruebas testificales evacuadas ante el tribunal, dibuja sin duda un panorama procesal muy turbio para el político valenciano.

La defensa de Ábalos ejercida por el buen letrado Marino Turiel ha actuado con plena profesionalidad y exquisita ponderación ante el muy complejo reto que tenía por delante, argumentando con solidez y precisión todos los elementos exculpatorios de su defendido.

En este sentido, y aunque por la fuerza de dichas pruebas, insisto, solo cabe esperar una sentencia condenatoria, sin embargo, me atrevo a vaticinar que estará lejos de las peticiones de cárcel del ministerio público y las acusaciones populares que elevan a 30 años. En mi opinión, la condena a Ábalos no va a superar los 12 años de prisión, que ya son años de privación de libertad.