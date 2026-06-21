Se está liando la mundial

Hablemos del mundial de fútbol, que el One está necesitado de coartadas y humo tras la semana horribilis del sanchismo. Corramos detrás del balón pese al gatillazo ante Cabo Verde, porque, aunque Ábalos sea condenado, y la comparecencia de Begoña ante Peinado se haya solapado con el debut de la selección, siempre nos quedará la gloria de una victoria sobre Arabia Saudí, como todo el mundo sabe primera potencia futbolística en el universo cloaca. Una joyita ha resultado ser el faro moral del socialismo, Rodríguez Zapatero, que ha comparecido ante el juez para confirmar lo que sabíamos, que su sonrisa Mr. Bean siempre ha sido más falsa que las facturas del PSOE detectadas por la UCO. Leire dice ahora que vale más por lo que calla que por lo que cuenta en un aviso a navegantes que desprende un hedor a fango apestoso embriagador para el sanchismo.

La capacidad de este régimen para ignorar la realidad e intentar darle la vuelta a la verdad de los sumarios judiciales y los informes de la UDEF y la UCO ha alcanzado su mayor éxtasis en esta semana de penitencia con la irrupción del ex-ministro de ZP, Miguel Sebastián, que ha tratado de hacernos creer que los regalos de joyas son una práctica habitual que afecta a presidentes y ministros de todo signo. Un ventilador preventivo sincronizado avalado después por P.S. que ni siquiera la cortina de humo mundialista consigue implantar. Y mientras Santos Cerdán se desvinculaba de la trama y la ilegalidad manifiesta de la Moncloaca, la Guardia Civil establecía el vínculo de la fontanera con el secretario de organización del PSOE que deja en evidencia la autoría intelectual de P.S. desde el mismo día que escribió su carta de engaño a la ciudadanía.

A los madridistas sólo les queda el consuelo de que Florentino ha corregido a Luis de la Fuente, quien no incluyó a ningún jugador del Real Madrid en la lista de España. Si finalmente ganamos el Mundial, la afrenta está solventada con el fichaje de Cucurella, lo que ajusticia ese inexplicable olvido que olía más a rencores y despacho que a razones deportivas. Lo cierto es que, aunque España quede atrapada en la ola de la selección nada desaparecerá de la realidad del sanchismo porque la verdad judicial resplandecerá pese al intento de irse de rositas sin rendir cuentas por la corrupción. Piensan los cerebritos de la Moncloa que el verano ideal de P.S. sería que España. Cinco semanas de vacaciones planea el One con su Begoña del alma, aunque a la vista de los acontecimientos no hay tregua para los malditos ni sus cloacas. Como país necesitamos la terapia de una victoria colectiva que nos una en torno a la idea de nación, ya que los pactos y muros levantados por el poder separan a los españoles y dificultan la convivencia democrática. La selección española de fútbol es la añoranza esperanzadora sobre la que construir el cambio regenerador que necesitamos, porque la marrullería del juego político está zancadilleando la alternancia como solución natural a la cloaca política que nos atenaza.

La corrupción está devorando una legislatura que nunca se debió asentar sobre una derrota electoral

En España se ha liado la mundial en lo político y lo deportivo. En lo deportivo porque la selección nos tiene en vilo tras su debut desastroso, y eso afecta a los planes de anestesia de P.S. para la sociedad española pues si queda eliminada, esperemos que no, al sanchismo se le cae otra cortina de humo con la que tapar sus miserias. En lo político porque la corrupción está devorando una legislatura que nunca se debió asentar sobre una derrota electoral y la compra de votos para lograr la investidura de Sánchez.

En España se está liando la mundial a lomos de la sentencia del caso Mascarillas mientras el PSOE y los socios miran para otro lado. En España se está liando la mundial porque la esposa y el hermano del presidente del Gobierno fueron imputados y están pendientes de juicio y de veredicto. En España se está liando la mundial porque desde el poder sanchista se creó una cloaca patriótica para tapar la corrupción impulsada por un secretario de organización del PSOE e inspirada por P.S., según la UCO. En España se está liando la mundial porque siguen pendientes el caso hidrocarburos y la financiación del PSOE, partido que previsiblemente será imputado como persona jurídica. En España se está liando la mundial porque las joyas de Zapatero son un escándalo tan grave como el rescate de Plus Ultra, lo que le concede el triste honor de ser el primer presidente de la democracia en declarar como imputado en la Audiencia Nacional. En España se está liando la mundial porque queda mucho por conocer y porque a pesar de todo lo conocido nos sigue gobernando el Frankenstein tras 8 años ininterrumpidos de okupación institucional, ataque continuado a la separación de poderes, acoso a la judicatura y la prensa y mentiras sistemáticas a la ciudadanía. Si, en España se está liando la mundial porque P.S. persiste en no dar la palabra en las urnas a los españoles mientras impide una votación democrática en el Congreso que le insta a convocar elecciones. En España tenemos la mundial porque ahora dice P.S. que presentará Presupuestos tras 3 años de incumplimiento constitucional para ganar tiempo y retrasar las urnas.

El Matador destronado

Ilia Topuria. | La Región

Ilia Tupuria cayó en la Casa Blanca ante el norteamericano Gaethje en una pelea que le costó la hospitalización con riesgo evidente para su salud debido a la paliza recibida. Fracturado en su honor y sus huesos, Tupuria ya puede decir que contribuyó al 80 cumpleaños de Trump con visita incluida al despacho oval, y como testigo de la gestación del acuerdo de paz de EE.UU. con Irán. Sin embargo, Tupuria fue derrotado como Trump tras cacarear la victoria repetidas veces en esos videos triunfalistas a los que, salvando las distancias, ambos nos tienen acostumbrados. Tupuria se ha convertido en el matador destronado, pues ya se veía venir que convertir la Casa Blanca en el ring de la UFC era una encerrona para gloria patriótica americana, incluido el polémico presidente de USA. Trump se atribuye la victoria incluso aunque pierda la guerra, según juicio de la prensa mundial, si bien el correctivo ayatolá ha existido y Jamenei fue eliminado. No es el caso de Tupuria, pero como un luchador o boxeador sonado, Trump sigue boxeando grogui su combate retórico suceda lo que suceda. Igualito, igualito que Pedro Sánchez.

La traición como sospecha

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González. | Europa Press

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se ha convertido en el peor ejemplo del fanatismo sanchista junto a la fiscal Peramato. Como amiga de Pedro Sánchez, recibió un cargo de responsabilidad como jefa de la Benemérita, que junto a la Policía y el Ejército representa el prestigio de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. Sin embargo, Mercedes González se ha revelado como la amiga de la cloaquera Leire Gaga, igual que de la cúpula de la Fiscalía del Estado, hasta el punto de reunirse con la fontanera e impulsar una investigación a la UCO. Que Mercedes González no haya dimitido o haya sido cesada hace tiempo al conocerse su conexión con Leire, no sólo resulta altamente sospechoso, sino que desprestigia a la propia institución. Sus contradicciones en la comisión del Senado, su falta de transparencia y sus encuentros con la lugarteniente de la cloaca arrojan una sospecha de traición a la Guardia Civil difícil de disipar. Tanto que el evidente el intento de purga a agentes de la UCO certifica que casi el 60 por ciento de los votantes socialistas piden también la dimisión de Mercedes González.