Jaime Fernández Garrido

Jaime Fernández Garrido

Libres coa verdade

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 19 jun 2026 - 03:40
Opinión en La Región
Opinión en La Región | La Región

“Coñeceredes a verdade, e a verdade libertaravos.” (Xoán 8:32)

Moitos podem falar sobor da verdade, e tentar defendela, pero so um é a Verdade com maiúscula. Xesús dixo que el era o camiño, a verdade e a vida; todos escoitamos esa frase moitas veces, pero o gran problema para moitos é que esa verdade non goberna a súas vidas.

Ás veces a verdade pode facer dano, cando temos que recoñecer algo que fixemos, ou que non queremos recoñecer, pero o que é certo é que esa verdade sempre nos libera, porque deixamos de querer aparentar. Esa é a verdadeira libertade, a que paga a pena, a que dura para sempre... A Verdade com maiúscula tira de nós todo tipo de esclavitude.

Cando coñecemos a Xesús, verdade e libertade fanse parte da nossa vida, e entón comenzamos a camiñar nun sendeiro novo: xa non estamos sós, nin andamos á deriva. A fonte da verdade e da libertade (Xesús) vive connosco para sempre.

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