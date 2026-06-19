DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
Libres coa verdade
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“Coñeceredes a verdade, e a verdade libertaravos.” (Xoán 8:32)
Moitos podem falar sobor da verdade, e tentar defendela, pero so um é a Verdade com maiúscula. Xesús dixo que el era o camiño, a verdade e a vida; todos escoitamos esa frase moitas veces, pero o gran problema para moitos é que esa verdade non goberna a súas vidas.
Ás veces a verdade pode facer dano, cando temos que recoñecer algo que fixemos, ou que non queremos recoñecer, pero o que é certo é que esa verdade sempre nos libera, porque deixamos de querer aparentar. Esa é a verdadeira libertade, a que paga a pena, a que dura para sempre... A Verdade com maiúscula tira de nós todo tipo de esclavitude.
Cando coñecemos a Xesús, verdade e libertade fanse parte da nossa vida, e entón comenzamos a camiñar nun sendeiro novo: xa non estamos sós, nin andamos á deriva. A fonte da verdade e da libertade (Xesús) vive connosco para sempre.
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