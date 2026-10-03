Llamada del CIS a las 20:58

Pedro Sánchez sabe que es difícil que se le presente una situación mejor para convocar elecciones sin haber resuelto la peor en Ceuta. Por eso se sirvió de la prerrogativa del presidente para cerrar por sorpresa el debate en el Congreso de los decretos Maricarmen, con una apelación “al juicio de la historia” al que se enfrentarán PP, Junts y Vox por servir “a los intereses de unas élites inmobiliarias”.

A esa altura de la sesión ya se sabía el voto en contra de Junts, también al primer decreto –que no arreglaría el problema de la vivienda pero tranquilizaría a mucha peña y contó con el sí, crítico pero sí, del PNV–, pero Sánchez prefirió tomarse unos días para contar tiendas de campaña en Madrid, Barcelona, Santiago o Sevilla y tomar la temperatura a la caldera en vez de confirmar un adelanto a noviembre que a esa hora ya barajaban las tertulias. Aún no se había votado por llamamiento pero ningún diputado desobedeció al partido.

Estamos preparados, no nos va a pillar por sorpresa esta vez”, dijo a la prensa Alberto Núñez Feijóo. “Por mí que sean cuanto antes”, añadió el presidente de la Xunta

“Adelante si cree que cuenta con la coartada de la vivienda. Estamos preparados, no nos va a pillar por sorpresa esta vez”, dijo a la prensa Alberto Núñez Feijóo. “Por mí que sean cuanto antes”, añadió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un foro que reúne a empresarios y políticos en una isla, A Toxa, y en el que participaba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el lendakari Imanol Pradales. El ministro Carlos Cuerpo salió pitando de su conferencia al toque de corneta y el ministro Óscar López canceló el miércoles su presencia por la tarde.

El adelanto beneficiaría todos menos a la ultraderecha y la izquierda del PSOE. En las agrupaciones socialistas se recibiría con alivio de cara a las municipales. Con PP y Vox en la Moncloa otras siglas responderían de la cuenta del Gobierno y en caso de reeditar coalición progresista con Pedro redivivo sería campaña a favor. Y cada día que pase será a favor de Vox por los votantes del PP que causen baja en el censo electoral y los que se incorporan por edad, “sobre todo los que suspenden todas en ESO”, matiza el leído comerciante coruñés. En este renglón, a las 20:58 horas, llama el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para hacer una encuesta de 15 minutos sobre la situación general. Otra señal. Será mañana, si llama.