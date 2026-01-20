Ese llega hasta donde se llega

El COB, como Pedro sobre las aguas “andó y andó, hasta que afondó” que diría el chistoso de la clase. Que no fue solo por la dificultad para atacar una acrónica zona que como último recurso planteó un Palencia, incapaz de defenderse en el cuerpo a cuerpo, ante un COB que imponían su paso, su ritmo. Fue, también, que el dibujo de un buen planteamiento -otra cosa es entrenar por ajustes, disponibilidad o lo que sea...-, mejor desarrollo, por parte ourensana, acabó por definirse en veleidosas actuaciones personales, donde se llega hasta donde se llega. Ese “clunch time” -instante final decisivo- donde la frialdad, eficacia de los Vrankic, Armus o Jakovics, fue más determinante que lo pudo ser el entusiasmo ourensano que, fijación arbitral mediante, ya había perdido a sus dos únicos pívots disponibles para este partido por faltas personales.

La frialdad del Palencia pudo en los minutos decisivos con el entusiasmo de un COB ya con sus pívot eliminados

Parafraseando a Javier Cercas, “encontrar culpables es muy fácil; lo difícil es aceptar que no los hay”. Y pensar que responsabilidad obliga y por ahí se maneja Moncho López, capaz de hacer de la necesidad virtud, configurando un equipo en la medida de sus posibilidades, no tan afiligranado, pero sobrado de ansias competitivas: “Nadie nos supera en ambición”. Lo que por la vía de los hechos se personifica en Isaac Vázquez, suya es tal afirmación, capaz de desafiar a uno de los grandes de la competición, como lo es Alec Wintering, o en Chinedu Okanu, para quien cada partido es todo un ejercicio de convicción extrema. Finalizada la primera vuelta, bien se podrían encuadrar entre los grandes “deep sleepers” de la Liga o jugadores que, ajenos al foco mediático, con el devenir de las jornadas han ido ganando prestigio con su efectividad, rendimiento y a los que se les abre un gran futuro.