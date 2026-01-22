El sexto barón de Byron fue una celebridad de su época y un revolucionario de romanticismo británico. Tenía gran talento poético, marcada personalidad y gran atractivo físico, lo que le llevó a vivir una vida rodeada de escándalos.

Lord Byron nació en Londres el 22 de enero de 1788. De su padre, que murió cuando George tenía tres años, heredó su amor por la belleza, el culto a la galantería y su inclinación por la vida licenciosa.

Había nacido con una deformidad en el pie derecho, lo que lejos de avergonzarle, le ayudaría a esforzarse más adquiriendo maneras y modales que, al caminar, le daban un aire distinguido. Heredó el título y las propiedades de su tío abuelo William.

Su primer libro de poemas, Horas de Ocio, se publicó en 1807.

Como todos los jóvenes de su época y condición, pasó dos años viajando por España, Portugal y Grecia. A su vuelta, publicó los primeros cantos de su Peregrinación de Childe Harold, con los que la fama llegó a su vida.

Se preocupaba excesivamente de su físico, era consciente de su belleza y bebía vinagre para mantenerse pálido. Se dice que organizaba orgías en su casa de Newstead, en donde se bebía el vino en calaveras humanas.

Se casó con Anna Isabella Milkbanke, que le abandonó un año después tras dar a luz a la única hija legítima que tuvo el poeta. Byron se fue de Inglaterra y pasó algunos años viajando por Italia, en donde tuvo otra hija, hasta que, cuando los griegos se rebelaron contra los turcos, se integró a los insurgentes y contribuyó a la causa de los griegos con grandes sumas de dinero. Allí escribió su última obra, A mis treinta y seis años, edad a la que moriría.

Su cadáver fue recibido en Londres entre grandes manifestaciones de duelo.

Propina / Picar muy alto

Dicho muy curioso, que no tiene que ver con las Picas de Flandes, sino que se utiliza cuando alguien pone sus miras en algo superior a sus fuerzas. Su origen es muy divertido y muy atrevido…

Conocidas eran las andanzas de Juan de Tassis Peralta, II Conde de Villamediana, poeta y Correo Mayor del rey Felipe IV, que llevaba una vida totalmente disoluta, saltando de cama en cama, sus amantes (en su mayoría mujeres de alta alcurnia) se contaban por docenas.

Resulta que Juan de Tassis, se había encaprichado de la joven reina de España, Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV. Por aquel entonces, el conde se había convertido en uno de los personajes más populares de la corte, por lo que no había evento o festejo al que no fuese invitado. Con motivo de las celebraciones del cumpleaños de Felipe IV, se organizó un festejo taurino en el que el conde rejoneó, haciendo una gran faena y por la que fue alabado por el público presente, muy especialmente por una entusiasmada reina, que elogió lo bien que Juan de Tassis había picado al toro.

Este comentario motivó que el rey le dijese a su esposa (y presentes) una frase que ha pasado a la historia: “Pica bien, pero pica muy alto”.

A partir de aquel momento la expresión “Picar muy alto” se convirtió en sinónimo de tener mucha ambición o grandes pretensiones.