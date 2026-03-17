LA PREGUNTA DEL DÍA
En Portada, Torrente Presidente también gobierna Ourense
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El resultado es casi kilómetro y medio a medio hacer, sin máquinas ni obreros, lo que estos días asemeja más la avenida de Portugal a una caótica y polvorienta calle suburbial de Beirut que a una rehabilitación del primer mundo. Y encima, el Concello corre el riesgo de perder el 25% de la financiación a cargo de la UE ya que, como publica La Región, el gobierno local engañó al Ministerio en su último informe: ahí señaló que acabaría la obra en 60 días cuando en realidad faltaba el 70% para rematarla.
Ahora, los afectados por una actuación que abarca a 8.000 vecinos y 70 comercios amenazan con manifestarse el lunes. Las preguntas que les traslado son las siguientes: ¿recuerdan algún desaguisado semejante: una adjudicataria a punto de la quiebra y un Concello que no paga las mensualidades correspondientes al tiempo que miente al Gobierno, con lo que la obra se encuentra empantanada?, ¿Es Jácome quien gobierna Ourense o es Torrente presidente?
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