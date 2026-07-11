Luciendo palmito moreno en las mejores fiestas

Ahora sí es verano

Ramón Arangüena y Patricia Conde durante la entrega de los premios que otorga ELLE Gourmet. | Europa Press

Ya es una de las citas más consolidadas del inicio del verano: en la romántica Embajada de Italia se celebró el pasado jueves una nueva edición de los ELLE Gourmet, que premian lo mejor de la gastronomía, la cultura y la moda; me lo imagino como apretarse una paella de marisco mientras lees a Miguel Delibes en compañía de Gisele Bündchen. La fiesta estuvo repleta de gente de guapa, desde la galardonada Becky G, hasta Raquel Meroño, pasando por Carmen Lomana, Belén Aguilera, Aurelio Manzano, Paco Roncero, Mónica de Tomás, o Lorenzo Castillo. Un año más, la conducción de la gala corrió a cargo de la siempre bella Patricia Conde y mi querido Ramón Arangüena, toda una garantía cuando se trata de convertir un evento en algo elegante, divertido, y entrañable. Lo único que me resulta frustrante es que, un año más, no me han invitado, ni como gastronomía, ni como cultura, ni como moda. Envidia insana.

Gracias al trinque

Amelia Bono llega al restaurante donde celebró su 45 cumpleaños comiendo con una amiga. | Europa Press

Los Bono están en el punto de mira y ya no bailan en familia frente a las cámaras para luego convertirse en grimosísimos “trends” de TikTok. Hace días que la prensa nacional viene repleta de las presuntas corruptelas Pepe Bono y sus peligrosos lazos con República Dominicana. De modo que a Él ya no se le ve el pelo, y eso que se ha puesto una mata que parece el césped del Bernabéu. Entretanto, su hija Amelia Bono celebró esta semana su 45 cumpleaños comiendo discretamente con una amiga en Madrid. Parecen lejanos los tiempos en que la muchacha nos relataba su vida a cada minuto a través de las redes sociales, que era imposible entrar en alguna sin encontrártela haciendo exhibiciones de su poderío intelectual. No me alegro nunca de la desgracia ajena, pero algo hemos ganado con toda esta trama en ciernes: Amelia, la tiktoker más cansina de España, ya no está para bailecitos. Ahora sí podemos felicitarla.

En su sitio

La reina Sofía durante la visita a Rubiá para conocer las actuaciones de restauración ambiental. | Europa Press

En silencio y sin hacer ruido, la reina Sofía siempre está donde debe estar. El pasado miércoles visitó Ruibá, en Orense, y Folgoso do Caurel, en Lugo, para conocer de primera mano las actuaciones de restauración ambiental en estas áreas afectadas por incendios forestales. Lo que no sabe mucha gente es que el día antes, doña Sofía, acudió a Los Ancares para pasear y descubrir sus bellos paisajes, y… tratar de ver osos. Como lo leen. La reina Sofía, gran amante de los animales, incluidos los políticos, guardaba la ilusión de ver osos, y quienes le organizaron la ruta trataron de llevarla al lugar adecuado en el momento justo para poder cumplir su sueño. Por desgracia, no hubo suerte: en mitad de la expedición se formó una gran tormenta y la comitiva tuvo que abandonar la montaña a toda prisa sin verse cara a hocico con oso alguno. Finalmente pasó la noche en el famoso Pazo do Castro en O Barco de Valdeorras antes de continuar su visita gallega.

Nuevos tiempos

Luis Merlo durante el concierto de Maroon 5 en Icónica Santalucía Sevilla Fest. | Europa Press

Los famosos se están apuntando a la moda imparable de los festivales. El pasado jueves acudieron en masa al concierto de Maroon 5 en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Allí pudimos ver a la ex tenista Arantxa Sánchez Vicario, al actor Luis Merlo, a Jorge Cadaval de Los Morancos, o a Anita Matamoros, entre muchos otros, no solo disfrutando de las canciones del grupo sino posando, tanto en el photocall del festival como en un llamativo sofá amarillo que la organización instaló por la tarde en medio de la plaza para que las celebridades pudieran hacerse selfies y dar más visibilidad aún a la marca patrocinadora. Quizá es hora admitir que la industria musical del directo está viviendo una histórica Edad de Oro. Merecida. Si ya han llegado los famosos, ya estamos todos. Como nos dijo Loquillo cuando mi generación andaba todavía en pañales: los tiempos están cambiando (otra vez).