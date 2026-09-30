Hasta luego, Mari Carmen

Que dice la extrema izquierda que Ayuso los aturde a campanazo limpio modificando las campanadas habituales del reloj de Sol, como a los animalillos del zoo cuando les disparan el dardo sedante. Sin ánimo de hacer conjeturas en vano, y teniendo en cuenta el desmentido pormenorizado del relojero, que el reloj da las mismas campanadas que cualquier otro día del año, si están aturdidos tal vez, a la luz de lo que estamos viendo, deberían buscar culpables en la marihuana, que creo que el calimocho ya no se estila. Que no se sabe si eso es una manifestación o una gran fumada colectiva. Y no me extraña, lo admito, porque para sobrellevar el plan de actividades previstas por los indignados 2.0 “se necesita droga”, como dice la canción de C. Tangana y Mora. A saber:

Tengo en mi poder un cartel de los que lucen en las jambas de Sol, con un horario y actividades izquierdistas reivindicativas para cada día de la semana. En cada toldo hay un programa diferente. En el toldo “Todos somos Mari Carmen” –qué lema más invasivo, qué manía con quitarle protagonismo a la señora-, se celebra a las diez de la mañana una sesión de yoga; ignoro si es un yoga con mensaje representando la figura del okupa, con las manos haciendo de cresta, o del inquilino, con el culo en pompa. A las once tiene lugar el “taller de pancartas” y es muy necesario, porque la del segundo toldo de actividades es manifiestamente mejorable: “Nos quedamos”, reza. En dicho toldo se celebra una acción con la que sin duda quedará solventado el problema del precio de la vivienda en toda España. Me refiero, naturalmente, a la iniciativa “Decoremos la acampada”.

A la manifestación de las doce, para darle un poso intelectual, la han llamado –lo juro por los nenúfares del estanque del casoplón de Iglesias y Montero- “Mani-Educación”. Y la “Asamblea de bienvenida” se celebra a las cuatro de la tarde, a pesar de todas las actividades de la mañana, que los “compañeres” organizadores no cuentan con que venga nadie de reengache al yoga, o al taller de coloreo de pancartas de las once.

Me inquieta sobremanera lo que se anuncia en el toldo “Nos quedamos” para las 18:30 –y no es una errata”: “Protocoles”. No sé si se refiere al protocolo de los coles, los colegios, para integrar a los niños, a los protocolos de las señoras con bigote y señores con falda, o a las “protocoles” de Bruselas.

Los zagales sin asear de ahora luchan activamente contra el fascismo de la oposición al Gobierno

A las 20:00 horas, todos los acampados indignados lucharán muy fuerte contra el precio de la vivienda con una cogorza protesta en un festival musical que han llamado elocuentemente “Fuck Rent Fest”. Y, por último, a las 23:00 está previsto que los manifestantes cometan un nuevo acto de acoso contra una anciana indefensa, arrojándole cientos de misivas desde el taller “Cartas para Mari Carmen”. Hay cola de tipos de oralidad disoluta y sospechosa buscando a uno que sepa escribir para que tome nota.

Personalmente, viendo cómo ha evolucionado la programación desde los huertos urbanos del 2011, de los que salían tanto hojas de maría como tomates cherry radioactivos, hasta el yoga y los “protocoles” de hoy, no puedo entender cómo todavía no se ha desplomado el precio de las casas. De continuar con las “Cartas a Mari Carmen”, las pompas gigantes y los espectáculos de mimo entre chinches, el precio de la vivienda bajará a mínimos históricos, caerá el Gobierno de Sánchez que ha provocado la crisis, y cesará la avaricia de los grandes tenedores –y cucharas- de pisos en España, como el Gran Wyoming, Joan Manuel Serrat, Irene Montero, Javier Bardem o Begoña Gómez.

Pero para que nadie crea que la acampada 2.0 de Sol, 15 años después del 15M, se olvida egoístamente de los otros problemas del mundo, los zagales sin asear de ahora luchan activamente contra el fascismo de la oposición al Gobierno, y recaudan fondos a través de bizum “para los inmigrantes de Ceuta” en un teléfono móvil debidamente publicitado en una gran pancarta. Eso es lo importante. Lo de menos es que el móvil en cuestión que recibe el dinero ha resultado ser de “Bengala”, según desvela Ok Diario, una prostituta que se presenta como “chica alternativa con tatuajes y pelos”.

Así las cosas, todo lo que puedo decirle a Mari Carmen es lo mismo que le gritó Carlos Bardem en la concentración de su desahucio: “Esto es maravilloso, esto es solidaridad. ¡Paquita, no estás sola!”.