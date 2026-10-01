O lugar máis seguro do mundo

“Eu doulles vida eterna e non han perecer nunca, e ninguén poderá quitalas da miña man.”

(Xoán 10:28)

As afirmacións de Xesús van máis alá do que todos podamos pensar. A súa promesa é que podemos ter vida eterna, e (por se fora pouco) que ninguén pode arrebatarnos esa vida, porque vivimos permanentemente nas súas mans.

Vivir para sempre, ese é o obxectivo de moitos, algún (os que teñen máis posibilidades) son capaces de invertir tempo e diñeiro en todo tipo de investigacións para conseguilo, pero parece non ser posible. Sabes unha cousa? Si é posible, e está máis preto do que cremos.

Nas mans do Creador estamos seguros, porque ninguén pode vencelo a El. Nin a mesma morte pode facelo! Por iso non habemos perecer xamáis… O día que todos pensen que morremos, estaremos máis vivos que nunca, porque seguimos nas mans do Todopoderoso, daquel que nos guía máis alá da mesma morte.