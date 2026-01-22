Venganza sobre los muertos
Mala madre
¡BUONE VISIONI!
O cinema, como expresión cultural dunha sociedade, está a poñer o foco sobre un novo rol da muller e desde diferentes perspectivas. Recentemente un dos temas máis tratados polo cine é a maternidade, a redefinición do papel de nai. Son moitas as películas estreadas nos últimos anos, especialmente dirixidas e protagonizadas por mulleres, que tratan de romper tópicos e abordar enfoques que ata agora case se consideraban tabú. Estas novas perspectivas, máis intimistas e realistas, van máis aló dos papeis de ‘mala madre’ desde sempre protagonizaron o cinema de terror. Eran filmes, estes últimos, no que a nai encarnaba sobre todo o rol da antagonista, da responsable dos trastornos dos fillos, incluso era unha mala influencia familiar desde morta – pensamos na nai embalsamada de Norman Bates de Psicosis (1960).
Nos últimos dez anos, a comedia foi precursora dun enfoque totalmente diferente sobre a figura de nai e a maternidade. Películas como Tully (2018) de Jason Reitman ou series como Motherland, foron pioneiras en tratar abertamente temas como a depresión posparto ou a conciliación familiar, e sen culpar ás mulleres. La hija oscura (2021) de Maggie Gyllenhaal, Cinco lobitos (2022) de Alauda Ruiz de Azúa, La maternal (2022) de Pilar Palomero, Dante y Soledad (2023) de Alexandra de la Mora, Sorda (2025) de Eva Libertad ou Mátate, amor (2025) de Lynne Ramsay son soamente algún dos títulos recentes que intentaron reinterpretar a maternidade e rol de nai desde unha perspectiva máis íntima e honesta.
A gramática visual do filme está construída sobre primeiros planos e os detalles, e leva o peso da mirada estrañada da súa protagonista
A última longametraxe de Mary Bronstein, Si pudiera te daría una patada, é outro filme, desgarrador e politicamente incorrecto, que trata desde un enfoque persoal e orixinal os aspectos máis crús e perturbadores da maternidade. O filme leva o punto de vista de Linda (Rose Byrne), unha nai cuxa vida vaise derrubando progresivamente mentres tenta lidar coa misteriosa enfermidade da súa filla, un marido ausente, unha paciente desaparecida e unha relación cada vez máis hostil co seu terapeuta…
A gramática visual do filme está construída sobre primeiros planos e os detalles, e leva o peso da mirada estrañada da súa protagonista. A actriz australiana Rose Byrne asombra cunha interpretación extraordinaria que lle valeu un merecidísimo Globo de Oro. A súa presencia é capaz transmitir diferentes emocións que van do tráxico ao cómico, simultaneamente.
Ao igual que a súa protagonista, o filme pasa por rexistros moi distintos entre eles, milagrosamente sen perder o rumbo. No seu conxunto, Si pudiera te daría una patada non deixa de ser un filme profundamente incómodo, capaz de manter o espectador suspendido, ao borde do abismo.
A fotografía escura e moi sucia, evita os esteticismos. Céntrase en reflectir as emocións da protagonista. Mentres o ritmo frenético da montaxe aumenta esta sensación de caos e claustrofobia.
Definitivamente a última longametraxe de Mary Brontein non é unha película conciliadora. O espectador ten que estar un pouco preparado antes de ir ao cinema. Porque vai recibir unha boa patada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
¡BUONE VISIONI!
Mala madre
Groenlandia no se vende. Gibraltar sí se roba
EL ÁLAMO
Sánchez arrojó a los españoles al tren
Lo último
VOCES DE LA NUEVA TROVA
Liuba María Hevia: “La Nueva Trova cubana está atravesada por la emigración y la memoria”
PREMIO CASTILLA Y LEÓN 2025
La Casa de Soria en Valencia celebrará el próximo 12 de febrero el XIII Jueves Lardero