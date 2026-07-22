"La mano que mueve los hilos", de Miyuki Miyabe: Un viaje al fondo del Tokio criminal
LEER ES UN PLACER
El relato arranca con el hallazgo de un brazo desmembrado en un parque de Tokio, sucedido por una comunicación anónima a una cadena de televisión. Conforme progresa la indagación policial, los asombrosos vuelcos sugieren que podríamos hallarnos ante una banda de homicidas en serie capaces de instrumentalizar despiadadamente a sus víctima, a las fuerzas del orden y a los medios de difusión; todo con el propósito de divertir a la audiencia espectadora.
En este escenario, la investigación se expande en múltiples direcciones y deja al descubierto un entramado de historias conectadas, donde nada es lo que parece y donde la verdad se oculta tras capas de engaño. Marcado por el asesinato brutal de su familia, Shinichi arrastra un trauma que el nuevo caso reabre de forma violenta. Cada nueva pista abre una vía inesperada, y cada avance multiplica las incógnitas. Su fragilidad psicológica lo convierte en una figura clave dentro de la historia: no sólo presencia el horror, sino que lo revive.
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