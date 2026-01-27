El coleccionista y editor José Lázaro Galdiano (1862-1947) reunió a lo largo de su vida una amplia y heterogénea colección de arte que, al morir, legó al Estado español junto con su residencia madrileña ubicada en el barrio de Salamanca. Tras crearse la Fundación Lázaro Galdiano, la colección se presentó al público el 27 de enero de 1951. Desde entonces, ha ido ampliando su prestigio y sus fondos se han hecho imprescindibles para estudiar muchos aspectos de la historia del arte.

La colección, formada por 12 600 obras, comprende una fantástica pinacoteca con obras de Goya, El Bosco, Teniers, Cranach, El Greco, Zurbarán y Murillo entre otros. Se complementa con escultura y artes suntuarias fechadas entre el siglo IV a.C. y principios del siglo XX. Posee además un pequeño conjunto de pintura británica, una escuela muy poco frecuente en España; de hecho el Museo Lázaro Galdiano y el Prado eran (hasta la apertura del Museo Thyssen-Bornemisza) los dos únicos museos españoles con una colección significativa.

El magnífico edificio, en plena calle Serrano, se llamó Parque Florido en honor a la esposa del propietario (Paula Florido y Toledo). Tiene una planta rectangular alrededor de un patio cubierto, al que se adosa un pórtico y en extremo opuesto una torre. La decoración del palacio, en el que la familia compaginaba la vida privada con la pública, fue llevada a cabo por varios genios de la ornamentación, en perfecta sintonía con los propietarios, quienes ya entonces atesoraban una colección artística muy importante.

El Museo Lázaro Galdiano es muchas veces el hermano olvidado del arte en Madrid, lo cual es un tremendo error, al ser uno de los lugares más empapados de cultura dentro de la capital española.

Propina | De dónde viene el museo

Según la mitología griega museion (en latín musaeum) era la casa de las musas, nueve deidades que, según la fábula, habitaban en el Parnaso o en el Helicón presididas por Apolo. Todas ellas eran hermanas y personificaban las artes y las ciencias. Así, Calíope lo era de la Poesía Épica, Clío de la Historia, Erato de la Poesía Lírica, Euterpe de la Música, Melpómene de la Tragedia, Polimnia de la Pantomima, Talía de la Comedia, Terpsícore de la Danza y Urania de la Astronomía. Su principal razón de ser era la protección de las artes mencionadas y la inspiración a los artistas.

Ahora bien, en qué momento cambió esa acepción para convertirse tal y como lo define en ICOM (Consejo Internacional de Museos) “una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio educación y recreo”. Vamos a intentar esbozar una breve historia que, si bien no pretende ser exhaustiva, sí al menos tratar el momento clave de su uso actual:

La Historia sitúa en el año 1791 el surgimiento del museo moderno cuando la Asamblea Nacional, en plena Revolución Francesa, declaró formalmente que el Palacio del Louvre, el Palacio de las Tullerías (ahora desaparecido) y el Gabinete de Historia Natural dejarían de pertenecer al rey y serían propiedad de la nación francesa, con el objetivo de reunir todos los monumentos dedicados a las ciencias y las artes. El nombre elegido para estas colecciones públicas fue el de muséum y no el de musée como cabría esperar, pero lo curioso no es que se afrancesara el término latino original (musaeum) sino que se usara un vocablo que nada tenía que ver con su concepción original, sobre todo existiendo palabras de uso común en la época como galería o instituto.