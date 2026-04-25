Verdad y mentira

Todo es mentira? No, no. Lo que pasa es que se disfraza la verdad y se convierte en algo que no es, pero que se basa en crudas realidades. Eso es lo que pasa con algunos cuentos infantiles que los hermanos Grimm convirtieron en fantasía, pero que en su fuero interno conservan la triste amargura de la verdad. Esa verdad truculenta que dañaría de manera irreversible a los pequeños, para la que no están todavía preparados, y que de la forma en que los Grimm los presentan sirven perfectamente para que todos los pequeños reciban y asuman una pedagogía de bondades, sacrificio y recompensa. Y en eso se equivocaron, porque está claro que hoy día ninguna de las dos primeras virtudes citadas, reciben compensación alguna, porque quien de verdad las practica lo hace en el más completo silencio.

No están los tiempos para recibir lecciones de moralidad, aunque hay quien las da a todas horas, pero ahí queda para siempre el autentico mensaje para los niños que gustan todavía de leer los cuentos de hadas. Llegados a este punto, parece curioso que actualmente los juegos infantiles son mediante un aparatito con el que se mata y guerrea con todo entusiasmo como si no hubiera mañana. Pero en fin, la vida y los aparatos electrónicos y digitales cogieron la delantera, a la espera de que la IA se desarrolle a más gloria de la eliminación de la autonomía cerebral.

Pero a lo que íbamos. Hay muchos investigadores que desentrañan las historias que dan pie a los cuentos, como por ejemplo el de Blancanieves y los siete enanitos, al parecer inspirado en la vida de la princesa alemana María Sophia von Erthal, del siglo XVIII, y Margaretha von Waldeck, perteneciente a la nobleza del siglo XVI. Dos mujeres históricas que sufrieron crueldades sin cuento infligidas por sus respectivas madrastras. A ambas se las asocia con el trabajo de las minas de cobre de la región, en las que, como en todos los demás países, incluso hoy día en algunos de ellos, los niños pequeños trabajan a destajo en las minas de donde se extraen los minerales y demás componentes para los móviles y otros aparatejos que se utilizan a diario con la mayor alegría. Los niños de aquellos tiempos fueron transformados por obra y gracia de los Grimm en los enanos que acompañan a Blacanieves en los avatares de la narración que cautivó durante tantos años a pequeños y mayores.