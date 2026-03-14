En las notas atrasadas de la libreta para levantar la columna chapotea el nombre de Jesús Huerta de Soto rodeado con un círculo. Parece un salvavidas entre los restos de un naufragio provocado por la caligrafía acelerada. El cineasta vigués lo mencionó en varios pasajes de la comida en la que conoció a su admirado profesor Miguel Anxo Bastos para hablar de liberalismo. El chófer de anécdotas tomó apuntes por costumbre, sin la menor intención de profundizar en lo que no se cree.

Huerta de Soto, catedrático de economía política en la Universidad Rey Juan Carlos y seguidor de la escuela austriaca, engrasa la motosierra que está pasando Javier Milei a los servicios públicos. ¿Llorará o reirá Argentina? Está a mitad de mandato. Como Donald Trump en Estados Unidos pero con consecuencias planetarias. Los anarcocapitalistas o anarcoliberales, etiqueta más recomendable según el cineasta, repican pódcast con insistencia de telepredicador sobre las bendiciones de reducir impuestos y desarmar el Estado. “Los que empiezan a currar y ven lo que pagan a Hacienda abren los ojos”, dice el cineasta.

Huerta de Soto rodeado por un círculo, “la Metrika de los impuestos” subrayado en la siguiente página de la libreta con instrucciones: ver mensaje de la cativa. “La Metrika hablando de que tributa en España y explicando por qué. La amo”, dice el mensaje con un vídeo colgado en las redes sociales. Una rapera de 23 años que está rompiendo la escena manda un mensaje a los que se escaquean del fisco en Andorra o en Dubai. “Abriendo mi empresa y tributando en España, zorras, el país que me pagó la educación para pagarle ahora a mis trans los cambios de sexo y a tu madre el psiquiatra”. Letra para el estado del bienestar.