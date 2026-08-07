¿Quién miente: Marlaska o Margarita Robles?

Una característica esencial, común, ordinaria, es que los actos y decisiones de un Gobierno son actos colegiados; es decir, que sus decisiones (cuyas deliberaciones previas son secretas) son actos colegiados, de responsabilidad común de quienes lo forman. Si un ministro discrepa o es cesado o debe dimitir. Aquí por lo visto no, dada la variedad cromática de los partidos que lo forman y la todavía más cromática serie de partidos que lo apoyan. Más o menos. Ahora mismo lo vemos, mientras Marlaska dice que no se actuó porque el Gobierno ni sabía, ni fuera informado por el CNI, ni sospechaba lo que se sobrevenía; en tanto la ministra de Defensa, señora Robles, sale en tromba a defender a los servicios de Inteligencia que hicieron lo que se supone que deben hacer, informar. Curiosa paradoja, ambos personajes son magistrados; es decir, saben Derecho y se supone que están ungidos por el respeto a la verdad.

Y mientras, en La Mareta, lejos del mundanal ruido, con el adecuado resguardo marítimo, terrestre y aéreo, el jefe de ambos disfruta de sus vacaciones, porque lo de Ceuta está enderezado, pese a que varias vecinas han sido robadas y agredidas cuando venían de comprar el pan. De momento, la única responsabilidad ejecutada es la de la responsable de dar a conocer la dimensión de la invasión, que ahora resulta que vino a representar una cifra equivalente a tres de cada cuatro vecinos de la plaza. Y ahí siguen no se sabe cuántos miles de inmigrantes ilegales asentados en Ceuta a los que se debe alimentar cada día, cosa que asumen la Cruz Roja y otras organizaciones.

Los medios oficiales y los demás de Marruecos acusan a España por no alimentar y atender a los invasores, aparte de recordar que Ceuta y Melilla son ciudades coloniales y ocupadas que deben volver a ser suyas. A medida que se van sabiendo otros aspectos de este episodio se conoce que el Gobierno sí fue advertido por el presidente de la ciudad de Ceuta del clima que se estaba desarrollando y no se le hizo caso. ¿Es que alguien se puede creer que 72.000 personas de varios territorios de Marruecos, incluidos los más alejados de las plazas españolas, se movilizan el mismo día y hora para pasar al otro lado? ¿Acaso las mafias a las que alude el veraneante en La Mareta tienen un Estado mayor logístico capaz de eso y más? ¿Y cómo se puede alabar la colaboración del país exportador de una buena masa de sus ciudadanos ante las evidencias que se permitió otra vez el asalto?

Por lo visto todo esto no es una emergencia nacional que no debe turbar las vacaciones del presidente del Gobierno

Y ahora, los más variados analistas a posteriori justifican la causa de la causa; es decir, de su efecto, en la visita de Sánchez a Argelia y el recuperado marco de relaciones con este país. Porque, además, han entrado de todo, no sólo marroquíes, familias enteras, sino más de cien menores y la masa de subsaharianos que estaban pendientes del salto desde hacía meses. ¿Y ahora qué: repartir a los menores por España y qué hacer con el resto de las personas que ya no caben en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes? Por lo visto todo esto no es una emergencia nacional que no debe turbar las vacaciones del presidente del Gobierno. ¿Y se va a hacer algo ante la anunciada convocatoria de otra invasión prevista para el 15 de agosto?

Francamente, no entiendo el papel de Marlaska, que era un magistrado prestigioso en su etapa activa en la judicatura. Ya he contado que fui ponente con él, como profesor de Derecho de la Comunicación en la Universidad de Vigo en unas jornadas organizadas con el Consejo General del Poder Judicial. Recuerdo que era un hombre equilibrado, con sentido de la Justicia, del Estado. Verlo ahora, como una expresión patética que del Gobierno, con la de agradecer colaboración de Marruecos, lo ha hecho bien y que merece la felicitación de Europa. E insisto, mientras en las calles de Ceuta roban el pan y agreden a las mujeres que vienen de la compra. Pero es que el clima de Ceuta va a peor. En las televisiones siguen apareciendo testimonios de ceutíes que denuncian amenazas diversas contra ellos por parte de inmigrantes con los que se han producido incidentes en la calle. Y mientras, el magistrado Marlaska dice que hay cosas inevitables. Por lo visto no es responsabilidad suya evitarlas.