Miénteme como mienten los amantes

El domingo es el día del Señor, y por tanto es un día siempre bastante milagrero. En Alcorcón tuvo lugar ayer el ya popular “Milagro de la Bandera”, por el cual Pedro Sánchez, en un arrobo místico de nacionalismo español, y pese a llevar ocho años en La Moncloa gracias al apoyo de todos los enemigos de España, vio la luz rojigualda, se le colorearon los carrillos, se le fueron los ojos hacia la cruz del Valle, y, preso de una fuerza sobrenatural, arrancó a un militante una bandera española, y la enarboló como el rey Felipe VI, de joven abanderado, marcial, en las Olimpiadas de Barcelona 92.

Entramos en la fase del enamoramiento y el peloteo con el ciudadano indeciso. El día 30 todo esto se habrá olvidado"

El hecho prodigioso está a la altura de la caída del caballo de San Pablo. Pero todo apunta a que Sánchez volverá a subirse al caballo y pecar a mansalva.

Ahora el protagonismo lo toman los programas electorales, algo que nadie se lee, ya que, por lo general, más que un contrato con los votantes es una novela de vaqueros. Sánchez presentó ayer el suyo y está todavía más escorado a la izquierda que el de 2023. La estrategia vuelve a ser aglutinar a la izquierda y agitar el fantasma de lo que él llama “la ultraderecha”, en alusión a Vox. Lo cierto es que en el programa electoral presuntamente ultraderechista de Vox hay pocas cosas que no incluyera el PP reformista de las dos legislaturas de Aznar, pero si admiten esto se les acaba el discurso, a menos que quieran ahora comparar al expresidente con Mussolini, cosa que de todos modos ya hicieron los socialistas entre 1993 y 2004.

Lo que más ha sorprendido del programa del PSOE es eso tan cursi de la “unión de la amistad”, iniciativa para reconocer en el Código Civil a personas que no son pareja, ni familia, pero se quieren mucho y comparten techo. Tal vez sea algo con visión de futuro, pensando en las celdas de Soto del Real.

Como de costumbre –estos chicos son muy formales– el PP ha elaborado un programa muy detallado, a diferencia de las vaguedades de los demás. En asuntos sensibles como la vivienda, incluso explican su plan para construir un millón de ellas, así como la “Hucha hogar joven”, la eliminación de la Ley de vivienda, y el lanzamiento de incentivos para reactivar el mercado de alquileres que el Gobierno se empeñó en destrozar.

En el mitin de Alcorcón, Sánchez decidió seguir por esa senda destructiva anunciando que subiría los impuestos a los fondos de inversión y a los que tengan viviendas vacías. ¿Qué podría salir mal esta vez?

Vox también ve en la vivienda el tema central de la España postsanchista, y en su programa mencionan dos estrategias: la prioridad nacional, que los primeros en tener casa en España deberían ser los propios españoles; y la reforma de la Ley del Suelo. En cuanto a los alquileres, ponen el dedo en la llaga que nunca debió desangrar el PSOE: recuperar la seguridad jurídica.

Por razones de mi temprana dedicación al oficio, he seguido un montón de campañas, de mitin en mitin, de bocadillo en bocadillo. Y me sorprende que, en esta campaña, por el momento, haya muy pocos besos en la frente de los candidatos a los bebés. Mi teoría es que, después de estos años turbios, la gente cada vez se fía menos de los políticos. Podrían contagiarle al bebé cualquier cosa.

Más vivienda. Feijóo visitó Santander y desde allí prometió que eliminaría los impuestos de adquisición de vivienda a los jóvenes que se instalen en municipios despoblados.

Por lo demás, se refirió al ataque sufrido el sábado por el popular Jon Echevarría, prometiendo que visitaría Guipúzcoa para respaldar al candidato, y enviando un mensaje nítido a Sánchez: “Dígale a sus socios que no violenten la campaña”. Y es que son socios para siempre. Otegi sigue dando lecciones de ética en los mítines siniestros de los herederos de ETA. Este fin de semana reafirmó su apoyo a Sánchez, y pidió el voto para “amargarles la noche a los fascistas”. Pero los únicos fascistas, como siempre, estaban en su mitin, y lanzando piedras a Jon

Vox celebró el primer gran mitin en Cataluña, en Cornellà, con una inesperada y abultada afluencia. Cerca de mil personas no pudieron entrar al acto, y Abascal, antes de empezar el mitin, se dirigió a ellos con un altavoz, subido a una furgoneta, en una escena ya habitual en los actos de Vox.

El líder de Vox aprovechó el mitin para comentar la conversión de Sánchez al rojo y amarillo: “solo tiene derecho a coger la de Marruecos, la bandera de Bildu y la estelada, la de aquellos a los que sirve”.

Gran revuelo con la cancelación del acto del PSOE con Lula da Silva. Al parecer, el brasileño está afónico, lo que habría hecho mucho más divertida su participación. Dicen los analistas que a Sánchez le está saliendo todo mal. En mi opinión, si te presentas a las elecciones con tu familia y colaboradores enredados en una maraña de casos de corrupción, y deseas que el votante no se fije en ese pequeño detalle, tal vez exhibir a Lula, que pasó 580 días en el trullo por corrupción, no sea la mejor idea. A lo mejor esa afonía ha resultado una bendición.

La moda en esta campaña es coger el insulto o la chanza del adversario y colgárselo con orgullo. Desde el “Perro Sánchez” de los socialistas hasta el “Anotop At” de Feijóo, lo estamos viendo en cualquier esquina. Es la típica ocurrencia de estrategia política que está bien la primera vez. Si reincides en la misma táctica una y otra vez, y presumes de cada cosa que te acusan, puedes terminar pareciendo tonto, pero tonto a la manera de Antonio Burgos, es decir, tonto con balcones a la calle.

Quedan dos semanas de campaña electoral y, en este momento, parecen una eternidad. No deja de asombrarme la cantidad de dinero que invierten los partidos en conseguir votantes. Entramos en la fase del enamoramiento y el peloteo con el ciudadano indeciso. Dos semanas. El día 30 todo esto se habrá olvidado y pasaremos de ser agasajados y admirados ciudadanos a ser puñeteros y despreciables contribuyentes.

Ah, amigo, la política, como el amor de dos horas.