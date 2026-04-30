Una de las 8.000 consultas canceladas

Con un cáncer de los difíciles de explicar lleva desde la última sesión de quimioterapia en octubre sin que la vea más médico que el de cabecera, que comparte su desesperación. El lunes tenía la cita que la neuróloga le había anulado quince días antes por motivos personales y se desplazó desde la Costa da Morte para ser informada en A Coruña de que la especialista secundaba la huelga contra el Estatuto Marco y no podía atenderla. Fue una de las 8.000 citas médicas canceladas, como otras 200 operaciones cada jornada de protesta de media.

160 kilómetros de coche con la esperanza floja para regresar sin saber la evolución de un cáncer de preocupante pronóstico que le consume las fuerzas sin haber cumplido los 50. Y la preocupación por dos hijos adolescentes. "Poco se queja", comenta su cuñada en una conversación de semáforo en rojo. "Yo soy la primera defensora de la sanidad pública, pero un médico no puede tener a un enfermo de cáncer con esa incertidumbre ni hacerlo desplazar para nada". Cuando está peor le sugiere acudir por urgencias, pero ella se niega. La ve el galeno del pueblo y espera turno al teléfono. Para un paciente inmunodeprimido la sala de espera de urgencias, centro social de virus y todo tipo de enfermedades, es la última opción.

Un médico no puede tener a un enfermo de cáncer con esa incertidumbre ni hacerlo desplazar para nada

Ayer se repitió otra jornada de huelga en todo el Estado. Los médicos quieren distinguirse de camilleros o enfermeros por formación académica, aunque en unos años la tecnología puede balancear la tabla y subir los cuidados a otro nivel laboral. La ministra de Sanidad, Mónica García, está decepcionando a sus colegas. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sugiere la intervención del presidente Pedro Sánchez para corregir a una ministra que acaba de anunciar su candidatura a las primarias de Más Madrid. Las listas de espera le crecen a los presidentes autonómicos, como apuntó Sánchez en la respuesta a Feijóo en el Congreso, pero en este caso sin el punto privatizador del PP que denunció de paso. "Repito que bendita sanidad pública, pero en los exámenes de acceso a Medicina debería puntuar más la vocación que la nota", añade al cambiar el semáforo a verde. Y la especialización estética de los mejores expedientes indica que los discípulos de Hipócrates quieren hacer caja.