Misa y fútbol

El viernes TVE se fumó el Telediario de La 1 por la misa del papa desde Tenerife; el lunes dejó a Galicia sin el informativo autonómico por la previa del partido de la selección de fútbol contra Cabo Verde en el estreno en el Mundial que encadenó desde los Deportes hasta las seis de la tarde. Criterios de la tele pública estatal por haber pagado 55 millones de euros para dar en abierto 17 partidos de la fase de grupos y 17 de las eliminatorias a cambio de sentar delante de la pantalla a once o doce millones de espectadores.

Es probable que el juez Peinado se reconozca en los casi cuarenta millones de ciudadanos a los que un partido de la selección no le altera la agenda hasta cuartos. Su señoría citó a Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, para celebrar la vista preliminar que cierra la fase de investigación del caso cuando la pelota comenzaba a correr en Estados Unidos.

Por primera vez en más de dos décadas el chófer de anécdotas no tiene que estar de guardia por el Mundial, una liberación ya que Deportes reclama igual precisión que la sección de Economía. Los lectores son expertos. La comida sin Telexornal Galicia de postre no arreglaba una mañana sin historia. El municipio ouresano de Boborás y el coruñés de Padrón tuvieron su pieza en el Telediario por los incendios, a mediados de junio; el lucense de Burela en los Deportes por el maravilloso hermanamiento con la colonia caboverdiana frente a una pantalla gigante para ver el partido. Y de la selectividad con doble revisión de exámenes y más peso del profesorado de secundaria que plantea la Xunta tras los últimos fallos seguro que se ha ocupado la TVG con nota. La campaña de verano amplía terraza por el acuerdo de paz de Estados Unidos con Irán y el levantamiento del bloqueo en el estrecho de Ormuz anunciado otra vez por Donald Trump; el informe de la UCO sacude a la directora de la Guardia Civil por los contactos con Leire Díez y la máxima preocupación del marmitero letrado es la suplencia del Lamine Yamal. “Claro que estoy siguiendo el Mundial”, responde ofendido por la duda el cinesta vigués. El empacho puede ser personal. El leído comerciante coruñés ve el partido en el móvil detrás del mostrador. La pena por el fútbol de la selección es alegría por el punto de Cabo Verde. Historia.