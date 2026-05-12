Campana y se acabó! Que decían los tacañones en el programa “un ,dos, tres”. El COB cierra la temporada con una derrota ante el Oviedo, en un partido planteado en clave ofensiva y a lo ancho (Oviedo lanzó más de tres que de dos), aunque los errores en los lanzamientos limitaran un tanto los guarismos del marcador. Con mayor control ovetense, bajo el liderato del talentoso Marques Townes, aguantando las corajudas reacciones cobistas, de los Fernández, Okanu... quizá Seixas, McDonnel o Vazquez.

Esto no va de lo que preconizaba “el Cura” con sus torres humanas de los carteles del Circo de los Muchachos: “Los fuertes abajo y los débiles arriba”. Todo lo contrario. Neoliberalismo puro y duro: “Tanto tienes, tanto vales”. Que no es igualatorio precisamente. Los “ricos” Obradoiro, Coruña, Palencia, Estudiantes... arriba. El novato Melilla y Cartagena, que paga el esfuerzo de la pasada campaña, abajo. ¿Alguien esperaba otra cosa?

Y es que, presupuesto mediante, quienes pueden acceder a los mejores y más caros fichajes, refuerzos cuando sea preciso, siempre van a ir por delante de quienes tienen que hacer de la necesidad virtud y del sobreesfuerzo y argumentos tácticos sus valores. Y el COB es uno de estos últimos.

Por ello se puede decir, por parte cobista, que misión cumplida. Porque convendremos que no siempre hay un solo ganador. En cierto sentido, además del campeón ganan otros. Que se le pregunten a los seguidores del Oviedo. Gipuzkoa o Menorca, que van a disputar el play off, independiente de hasta donde lleguen. O a los salvados de última hora Palma y Palmer Mallorca.

Por otra parte, la continuación -de hecho siguen entrenando- de los Martín Iglesias, Seixas, con contrato, e Isaac, al que son muchos los que le quieren, lo que no es de extrañar, habrá que actualizar su contrato, darle libertad de elección, que se la ganó, cierto, pero que sepa que los cobistas también lo queremos y es nuestro, del COB. El regreso de alguno, el interés por algún pivot que viene de completar una gran temporada y Mocho López que se lo ha currado y ganado con creces.¿Alguien piensa que se podría hacer más con menos? Es el incipiente boceto de una nueva temporada, “que no menos competitiva”, que diría Wyoming.