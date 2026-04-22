Con-moción en Lugo

Por ser alcaldesa de Lugo un año antes de las elecciones, Elena Candia arriesga los siguientes cuatro. Tanto si el mandato de la conmoción –tres ediles socialistas fallecidos– acaba en moción de censura, como si queda en amago, el tercer alcalde en ejercicio, Miguel Fernández, se coloca en el cartel de candidato y se sacude la sensación de provisionalidad apreciada desde un centenar de kilómetros.

A uno de los marmiteros con mejor punto de sal de la política gallega también le sorprendió la encuesta interna del PSOE que publicó El Progreso en la que el 65% de los lucenses se mostraban satisfechos o muy satisfechos con la ciudad y el 55% desaprobaba la moción de censura del PP. El bipartito conservaría el Gobierno municipal al sumar los socialistas y Vox las dos nuevas actas en una corporación de 27 concejales por los cien mil habitantes. “No tenía esa impresión, pero una encuesta entre 600 empadronados ya es importante. Y el papel de víctima en campaña manejado con habilidad puede arrastrar mucho voto”.

El presidente de la Xunta señaló a Lara Méndez por renunciar a la Alcaldía para ser diputada y provocar la inestabilidad en Lugo pero, como un pésame, es un trago

Por eso no consigue entender la censura de los populares con la exconcejala socialista María Reigosa que llegó a la corporación al correr lista por la muerte de tres compañeros. “Cunha familia en loito”, le reprochó el líder socialista, Gómez Besteiro, ayer a Alfonso Rueda en el Parlamento. El presidente de la Xunta señaló a Lara Méndez por renunciar a la Alcaldía para ser diputada y provocar la inestabilidad en Lugo pero, como un pésame, es un trago. Y en cada sesión, con Elena Candia en la vicepresidenta de la Cámara de momento.

Cuando en marzo de 2025 falleció la alcaldesa Paula Alvarellos, la presidenta de los populares lucenses manifestó su disposición a facilitar la gestión municipal hasta recuperar la normalidad. Tiempo después una fuente sin garantía de potabilidad comentó que Santiago le había hecho apreciar las grandes ventajas de la moderación en jornadas de duelo. Hoy esas aguas parecen nítidas. “El coste de la prisa puede ser alto para el PP. El que llega necesita tiempo para que se note la mano y Candia no lo tiene. La edil no adscrita hacía daño al alcalde con el discurso de ingobernabilidad, con la moción lo sitúan en un póster”. Con plataforma ciudadana ya.