El modelo proactivo en vivienda de Galicia

En la última década, y según los datos del INE, el encarecimiento de la vivienda ha registrado incrementos del 67%. Una cifra que explica los problemas actuales que tiene una parte importante de la población española que no puede acceder económicamente, no ya a la compra de una vivienda, sino a un alquiler que en muchas ocasiones resulta más elevado que el pago de las mensualidades de un préstamo hipotecario. A mayores, en el último informe de Funcas, observamos como los precios de la vivienda siguen al alza con subidas de precios, tendencia que prevén que seguirá a lo largo de 2026. Y es que este continuado incremento de precios se ha producido tanto en las viviendas nuevas (menos de cinco años de antigüedad) como en las antiguas (más de cinco años).

Conclusión: se necesitan más viviendas. Y para que haya más vivienda solo puede surgir de dos sitios, o bien crear suelo urbanizable adicional para hacer vivienda nueva o bien edificaciones existentes destinarlas a viviendas, como el cambio de uso de locales comerciales vacíos a vivienda, o una apuesta decidida y firme por la rehabilitación.

Este proyecto de viviendas protegidas (usando técnicas industrializadas para agilizar la construcción y mejorar la sostenibilidad) es ya una realidad tangible y modelo a imitar en todos los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) aprobados por la Xunta de Galicia.

Y ahí es en donde han entrado de lleno las políticas de vivienda del gobierno de Galicia en la actual legislatura, tanto en viviendas de promoción pública como en viviendas de promoción autonómica. Y si hay un modelo a seguir de proyecto y construcción de ambas, VPP y VPA, son las 1.598 viviendas de Navia en la ciudad de Vigo, mal que le pese a su alcalde, Abel Caballero, el cual, únicamente se dedicó durante años a poner todos los palos en las ruedas posibles para que este proyecto autonómico de viviendas protegidas no se materializase. Esa es la verdadera cara del alcalde de la ciudad olívica, que ni hace, ni deja hacer.

Pero hoy, este proyecto de viviendas protegidas (usando técnicas industrializadas para agilizar la construcción y mejorar la sostenibilidad) es ya una realidad tangible y modelo a imitar en todos los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) aprobados por la Xunta de Galicia. Y sí, una política de vivienda (liderada por el presidente, Alfonso Rueda, desde el minuto uno), valiente, acertada, y resolutiva, y que tiene como fin poner 20.000 viviendas protegidas y 5.000 viviendas libres a disposición de los gallegos y gallegas. Y por supuesto, una política de vivienda planificada, desarrollada, dirigida, y ejecutada, eficaz y eficientemente, por una Conselleira de Vivenda e Infraestructuras, Martínez Allegue (que conoce perfectamente, por su amplia trayectoria en diferentes responsabilidades en la materia, y por su patente valía profesional y personal) la dirección a seguir para que todo lo que se está licitando y construyendo retorne lo antes posible a los inscritos como demandantes de viviendas protegidas en nuestra Comunidad Autónoma.

Y sí, Doña Ana Pontón... le podría enumerar cuántas viviendas protegidas se han licitado y se están construyendo de norte a sur y de este a oeste de nuestra Galicia. Pero no se preocupe, que antes de finalizar este año que acabamos de empezar, podrá usted misma contar, una por una, las 4.000 viviendas que van a estar licitadas, en construcción, o ya adjudicadas.

Finalizo: jamás se había hecho tanto en materia de vivienda. Jamás se habían dispuesto de partidas presupuestarias como la actual. Y jamás habían estado en vigor tantas y tan acordes líneas de actuación en materia de vivienda como en esta legislatura. Por eso mismo hoy, Galicia, es el espejo donde se miran el resto de CCAA, y al cual le recomiendo, sin acritud, al Ministerio de Vivienda de España... nunca es tarde para aprender.