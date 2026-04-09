Moreno versus Montero

Pueden parecer, a simple vista, palabras similares, pero son apellidos distintos que responden, en la política española actual, a dos formas absolutamente diferentes de gestionar “la res pública”. El diecisiete de mayo próximo cuando en Galicia celebremos nuestras Letras, en Andalucía elegirán entre futuro o pasado. Y todas las encuestas adivinan el grado de inteligencia del cuerpo electoral.

El presidente Moreno se presenta con el aval de la mesura, de la primera mayoría absoluta para el Partido Popular en una comunidad que históricamente fue socialista y de la que surgieron liderazgos nacionales como aquel binomio ochentero del puño y la rosa de González y Guerra. Juanma ha conseguido convertir a Andalucía en estos años, después de superar una primera etapa ejerciendo con maestría la moderación en aquel pacto con Ciudadanos, en una locomotora de la economía española empatizando de forma sobresaliente con el pueblo al que tan dignamente representa. Su “cursus honorum” incluye, antes de su etapa en la política autonómica, cargos de relevancia en la Administración General del Estado y una “fontanería” orgánica que le valió incluso ser Presidente nacional de las Nuevas Generaciones del PP.

En el otro lado del “ring” electoral la ya exvicepresidenta primera de Sánchez, la histriónica Montero capaz de todo lo malo e incapaz de lo más normal como presentar, ya no digo aprobar, un proyecto de presupuestos generales, siendo como fue hasta hace días la máxima responsable de la hacienda española. Vuelve a Andalucía a “quemar sus naves”, obligada por quien utiliza electoralmente a sus compañeros de gabinete para constituir la “santa compaña” del sanchismo contando cada nombre como un fracaso en las urnas, cada uno más sonoro que el anterior… de Pilar ¿Alegría? al inminente de María Jesús Montero y en lontananza la debacle de Óscar López en Madrid si llega vivo políticamente. El “expediente de honores” de “Mopongo” Montero, antes de convertirse en la más fiel escudera de Sánchez, incluye un pasado en los gobiernos andaluces presididos por Chaves y Griñán, período en el que se perpetró el caso “ERE”, uno de los mayores casos de corrupción que se recuerdan.

En la Moncloa, Cuerpo ha sustituido a la candidata y ha adelantado, por la derecha y por la izquierda, a quien en Galicia denominaban “Heidi”, la ferrolana Díaz que fue quien peor ha hablado del nuevo vicepresidente: lo tildó públicamente como “mala persona”. Las lejanas similitudes del personaje creado por la escritora suiza Johanna Spyri en 1980 se habían hecho notorias al acompañar Yolanda al “abuelo” Xosé Manuel Beiras en “Alternativa Galega de Esquerda” aquella operación política que surgió en las autonómicas gallegas de 2012 y después desapareció. Como todo lo que toca la Vice 2, fuera Izquierda Unida en Ferrol, despúes Podemos y ahora Sumar… pero ya saben que el mejor amigo de Heidi se llamaba Pedro y no descarten que le facilite un nuevo flotador en futuras candidaturas socialistas.

Desde que el ourensano Núñez Feijóo fue elegido presidente del Partido Popular ha ganado diez de las doce elecciones celebradas en territorio español. Lo dijo hace cuatro años en el Congreso extraordinario de Sevilla, el 1 de abril de 2022, “he venido aquí para ganar y gobernar”. Ha sido capaz de exhibir un proyecto alternativo de gobierno para España, con ideas y propuestas propias que también pasan por derogar el sanchismo. En mayo dará un nuevo paso, y potente, para dar el golpe de mano que tanto urge a España.

Quedan cinco semanas para conocer la identidad de quien ocupe el despacho principal del Palacio de San Telmo en Sevilla, esa joya del barroco andaluz del siglo XVII de fachada churrigueresca, tan cerca del río Guadalquivir y del Parque María Luisa. Y creo que pocas veces ha estado tan claro el resultado que no será otro que la abrumadora mayoría que obtendrá Moreno Bonilla en las urnas. No hay color. Mejor dicho, sí hay color: el verde y blanco de la enseña andaluza aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918.