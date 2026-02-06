Morir por el perro

El aforismo sobre la noticia y el perro siempre sale a pasear como ejemplo de acontecimiento que al día siguiente registrará el papel en la primera clase de redacción periodística en la facultad. “Cuando un perro muerde a un hombre no es noticia porque sucede con mucha frecuencia, pero si un hombre muerde a un perro, sí lo es”.

La efectista definición sobre el interés periodístico se atribuye a varios padres –Alfred Harmsworth (1865-1922), vizconde y magnate de la prensa británica; John B. Bogart (1848-1921), editor de “New York Sun” y Charles Anderson Dana (1819-1897), periodista estadounidense partidario del abolicionismo– según chiva internet con un clic lo que antes había que excavar en el manual de José Luis Martínez Albertos para ser precisos. Un tocho pero el papel, que todo aguanta, sigue pareciendo más fiable.

Un siglo después el precepto periodístico no ha perdido los dientes. En julio de 2007 “El País” publicó que un campesino chino defendió a mordiscos a su cachorro del ataque de un can peligroso hasta matarlo. La información comenzaba por la lección en la facultad como sucedió otros cruces de mordeduras. También este artículo por otra demostración de amor perro como el del campesino chino pero dando la vida. La Guardia Civil busca desde el miércoles a una mujer de la localidad malagueña de Sayalonga que se lanzó al cauce del Turvilla para rescatar al perro que había caído al río.

El diputado nacionalista Néstor Rego recriminó al Ministerio de Transportes la improvisación, al igual que el PP, aunque es menos noticioso por seguido como el mordisco de un can

La borrasca Leonardo está causando estragos en todas partes. Estos días jarrea donde más suele llover, la localidad gaditana de Grazalema fue desalojada, en disputa con Galicia. Renfe suspendió el servicio ferroviario a Vigo por sorpresa sin ofrecer transporte alternativo. El diputado nacionalista Néstor Rego recriminó al Ministerio de Transportes la improvisación, al igual que el PP, aunque es menos noticioso por seguido como el mordisco de un can. La cancelación afecta hoy a la línea entre Ourense y Santiago por riesgo de inundación y desprendimiento de tierra. Al ministro Óscar Puente le faltan dedos para tapar riadas de críticas, pero entre tanta tormenta que sólo se registre la desaparición de la mujer que se lanzó a salvar del río a su perro es la noticia, de amor y de respuesta civil.