Movida galega en el Reina Sofía

Una pintona antología de la creación artística gallega estuvo de movida el lunes en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dirigido por el coruñés Manuel Segade. Se celebraba la inauguración para artistas, galerista y coleccionistas que de alguna manera participan en la exposición “Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente” en la que repasa cinco décadas en democracia con los fondos del museo.

“Casi todos se han pasado a la sin alcohol, pero ahí siguen”, escribió un colega que cayó en el acto por casualidad, por tener coche, tiempo y ganas de conducir hasta Madrid. Las fotografías de ilustres reconocidos, habituales del folio, acompañaban un mensaje que podría evitarle una mojadura al chófer de anécdotas. “Ha estado el ministro, mañana te cuento”.

"La exposición estará tres años en cartel y seguirá creciendo con dos plantas dedicadas al arte en el franquismo y antes del golpe"

En una sala de la cuarta planta del edificio Sabatini, la pintura de Menchu Lamas y Antón Patiño; al lado, la escultura de Francisco Leiro; un monitor desde el suelo proyecta la creación visual de Antón Reixa que tanta autoestima sementó. En el pasillo hacia la sala, la fotografía de Vari Caramés, género propio, y de grandes del fotoperiodismo como Xurxo Lobato con su colorista y retranqueira mirada a “Jalisia” y el dramático blanco y negro de Cristina García Rodero en la pared de enfrente, que no es gallega pero documentó las tradiciones de esta tierra para su “España oculta”. Hay más gallegos en el catálogo como Ángela de la Cruz, Roberto González o Rodríguez-Méndez entre 224 artistas y 403 obras. La exposición estará tres años en cartel y seguirá creciendo con dos plantas dedicadas al arte en el franquismo y antes del golpe.

En un acto para enmarcar acudió el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Al colega le llamó la atención que sólo hablase para la prensa y no lo hiciese tras la intervención de Manuel Segade en la recepción. En Galicia no hay concejal, alcalde, presidente de Diputación o conselleiro que desaproveche un micro. El colega remata el cuadro: “El ministro recorrió la exposición, saludó, claro, pero tenía los mejores pinceles en la misma sala y no se hizo fotos con cada uno ni les trabajó el ego. Abel Caballero no malgasta una oportunidad así para hacer campaña; López Orozco, Baltar o Pachi Vázquez cruzaban la calle para dar la mano”.