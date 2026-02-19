El segundo mes del año parece que sirve para incrementar la temperatura ambiental y corporal. Y puede ser debido a diferentes causas como los grados que aumenta una situación tensa como la que define la actualidad política española. Esos acuerdos postelectorales que pueden convertir en comparsas a los grupos parlamentarios que lidera en España el Presidente que tampoco en dos mil veintiséis puede celebrar su cumpleaños: no hay día veintinueve en este mes. Tomó las uvas pero no podrá soplar las velas pues no estamos en año bisiesto. Otra cosa es tirarle de las orejas que se ha convertido en deporte nacional, día sí y día también.

Los grados del termómetro político subieron a tope en España en este mes de mil novecientos ochenta y uno, el día veintitrés , cuando vimos a Tejero Molina empuñando una Star PD, la pistola reglamentaria del cuerpo, al grito de “¡quieto todo el mundo!” en el hemiciclo del Congreso de los Diputados en el número uno de la Plaza de las Cortes madrileña. Hace horas precisamente ahí tuve el honor de participar en la sesión solemne presidida por Felipe VI donde se celebra que la Constitución de 1978 es ya la más longeva de nuestra Historia con sus cuarenta y siete años de vigencia. Supera así a la de 1876, considerada la de la restauración borbónica y del “turnismo” entre liberales y conservadores. La vigente, recordemos, se ha modificado sólo tres veces: para autorizar el voto de extranjeros, para implantar el principio de estabilidad presupuestaria y para sustituir el término disminuido por personas con discapacidad. Afortunadamente nuestra Carta Magna tiene toda la pinta, a pesar de los ataques del sanchismo, de sobrevivir, así lo dicen todas las encuestas, al peor Presidente de la democracia española.

Y estando en “fiebrero” la temperatura se dispara también con la celebración del carnaval, inundando –valga la expresión tan empleada estas semanas- de alegría, sátira y disfraz nuestra realidad, singularmente en nuestra provincia de Ourense, donde el entroido es un arte y pilar sólido de nuestra identidad, un patrimonio inmaterial donde nuestra provincia es líder y ningún otro territorio se nos acerca. Somos afortunados contando con una Historia tan rica y con tantos matices cuyo legado mantenemos con acierto constituyendo uno de nuestros singulares emblemas culturales y turísticos.

Tampoco olvidemos en este mes del año la celebración del amor. Ese día catorce que recuerda la fecha del año 270 en la que el emperador Claudio II sentenció a muerte al sacerdote de nombre Valentín que casaba en secreto a jóvenes enamorados oponiéndose a la prohibición que aquél había decretado por considerar que los solteros sin familia y sin ataduras sentimentales eran mejores soldados. Una fecha que permaneció en el olvido hasta que en 1840 una pequeña tienda de Massachusetts empezó a vender tarjetas con motivos románticos dándole de nuevo protagonismo a Valentín. Una ocasión magnífica para celebrar el amor que mueve nuestras emociones, que mueve el mundo. Y que no me vengan con que sólo es un tema comercial y que hay que celebrarlo todos los días. Estoy de acuerdo: todos los días per especialmente este. Y que nadie olvide que algunos restos (calavera, tibia y otros huesos) de San Valentín se encuentran en España, en la Villa de Madrid, concretamente en la Iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza…sin olvidar las reliquias que se conservan en Calatayud, en Tobed y en otra docena de lugares de Europa.

Que la política, el amor y el carnaval nos altere lo justo. Que el entendimiento postelectoral haga fructífera la opción elegida por el cuerpo electoral, ciñendo el carnaval sólo a estos días y no la conducta permanente de alguno que va disfrazado todo el año ocultando con la careta del buenismo su verdadera y destructiva faz, cada vez más a la vista de la ciudadanía. ¿Casualidad o causalidad? : aquí, en Galicia, el resultado electoral supone siempre un estado febril para los grupos de la oposición pues saben ustedes que la mayoría electoral autonómica se sitúa en 38, que son grados. Actualmente son 40. ¿Se lo tendrán que mirar? “Fiebrero”.