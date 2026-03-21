En ocasiones suceden cosas incomprensibles, pero en la política española todo es posible y los partidos no se ponen de acuerdo ni cuando están en peligro la vida de sus conciudadanos. Al año mueren en accidentes de tráfico unas 1.200 personas, muchas de ellas por causa del consumo de alcohol.

La falta de acuerdo político, incluso en medidas que pueden salvar vidas como reducir la tasa de alcohol al volante, refleja cómo los intereses partidistas se anteponen al sentido común y al bienestar ciudadano

Pues bien, la norma para reducir la tasa de alcohol permitida de los actuales 0,5 gramos por litro en sangre a un 0,2 ha sido votada en contra por el PP, Vox y ERC, estos últimos por soberanistas irredentos y pedir la competencia sobre el carné de conducir y los otros dos partidos por un conjunto de razones que se resumen en dos, porque es una norma propuesta por Marlaska y porque tendría motivación recaudatoria.

Que el sentido común y las peticiones de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico se muestren a favor de la norma es una cuestión baladí. La iniciativa, copiada de los países nórdicos, se supone que tendría efectos disuasorios como en su día los tuvo el carné por puntos. O sea, que en los próximos accidentes con víctimas mortales por consumo de alcohol ya se sabe a quien asignar una parte de la responsabilidad.