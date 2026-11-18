Cuántas veces en los últimos años he escrito desde las páginas de opinión de este mismo periódico, y desde esta misma columna, las actualizaciones urgentes que debería contener el Plan General de Ordenación Urbana (PXOM) de Ourense para su aprobación definitiva? ¿Cuántas veces he reclamado que se dotase a nuestra ciudad de la seguridad jurídica urbanística necesaria para poder salir de una vez por todas del “impasse” económico, social y demográfico al que nos somete un PXOM del siglo pasado, totalmente desfasado y caduco frente al presente y, sobre todo, al futuro de Ourense?

¿Cuántas veces he escrito que el estudio económico de dicho plan, hecho público en su momento, no se correspondía en absoluto con la realidad? ¿Cuántas veces he manifestado que en un documento de esta magnitud no son válidos ni de recibo los datos genéricos, inconcretos, desfasados y huérfanos de soporte oficial para su redacción? ¿Cuántas veces he advertido que la planimetría -en concreto la del casco antiguo- era obsoleta y no guardaba relación alguna con el Ourense de este 2026?

Y así podría seguir líneas y líneas. Más aún hoy, cuando todos hemos conocido en el día de ayer, pública y oficialmente, el rosario de correcciones y modificaciones que se solicita realizar para poder pasar página de la ineficiencia, la ineficacia y la patente incompetencia de quienes tienen la máxima responsabilidad política y técnica de haber redactado un PXOM limpio de polvo y paja, y un día tras otro siguen sin hacerlo.

En nuestra ciudad, el problema principal ya no es únicamente la falta de vivienda, por grave que esta sea. Es, de manera simultánea, un problema estructural de planeamiento, de falta de suelo disponible y ágil, de exasperante lentitud administrativa, de estancamiento en la rehabilitación, de exceso de vivienda vacía, de deficiente gestión del patrimonio municipal y de una clamorosa ausencia de estrategia local integrada de vivienda.

Por todo ello, hoy es totalmente imprescindible exigir y ejecutar una auditoría externa de la gestión urbanística municipal. Una auditoría que debe realizarse con absoluta seriedad, de carácter profesional, completamente independiente y estrictamente objetiva. Y con un objetivo cristalino y sin ambages: examinar a fondo la gestión de las áreas de Urbanismo, Licencias, Planeamiento, Gestión, Vivienda y Rehabilitación llevada a cabo durante los últimos ocho años.

Es obvio para algunos, pero vital para todos: un plan general de ordenación urbana determina en más de un 50% la viabilidad económica, social y demográfica de una ciudad. Y no, un PXOM no se refiere únicamente a construir en vertical o en horizontal, ni se reduce a los meros coeficientes de edificabilidad. Un PXOM son servicios públicos de calidad, infraestructuras de vanguardia, suelo comercial e industrial competitivo, ordenación sensata del territorio, seguridad jurídica, crecimiento ordenado, recuperación del patrimonio arquitectónico e histórico, y creación de empresas y de empleos estables y de calidad. En definitiva, un PXOM es el billete hacia nuestro futuro.

Por supuesto que se debe aprobar un plan general de ordenación actualizado y, por encima de todo, transparente. Es imperativo clarificar con luz y taquígrafos que, en la actual redacción del planeamiento, se produce un cambio sustancial: se transita de un modelo de gestión anterior hacia un modelo de compensación actual. Todo ello viene acompañado de un incremento de los aprovechamientos urbanísticos, del suelo urbanizable y de la edificabilidad. Y es precisamente en estos tres últimos y delicados puntos donde se debe extremar el celo y prestar una especialísima atención en la defensa férrea, innegociable y constante del interés general de todos los ourensanos.