Los aficionados al cine sabemos que siempre hemos tenido que esperar a que curiosamente el cine, tan mentiroso, encantador y seductor habitualmente, fuera el que nos contara al final sin embargo la verdad.

Ahí están por si alguien tiene dudas sobre eso “Todos los hombres del presidente”, “Los papeles del Pentágono”, “Munich”, “Apocalypse Now”, “Caballero sin espada”, “Tempestad sobre Washington”, “JFK”, “La escopeta nacional”, “Cortina de humo”, “Trumbo”, “El puente de los espías”, “Primary Colors”, “El mejor hombre”, “Leones por corderos”, “Ciudadano Kane”, “Nixon”, “Buenas noches y buena suerte”, “El jardinero fiel”, “Teléfono rojo, volamos hacia Moscú”, “The Queen”, “Bowling for Columbine”, “El acorazado Potemkin”, “Persépolis”, “Trece días”, “Missing”, “Arde Mississippi”, “Todos los hombres del rey”, “Harvey Milk”, “El hundimiento”, “Capitanes de abril”, “La vida de los otros”, “La caída de los dioses”, “Gallipoli”, “Aullido” “Espías desde el cielo”, “Spotlight”, “Otro país”, “En el nombre del padre”, “Novecento”…

Y una larga lista más casi interminable de obras maestras que nos han explicado y siguen haciéndolo las noticias de nuestro mundo con otra mirada. Una seguramente más penetrante y lúcida que la que tenemos a plena luz del día, fuera de la oscuridad de la sala de proyección en la que solo nos inunda esa luz mágica y única de la pantalla que nos permite ver todo con más claridad.

Vale. Que yo soy un cinéfilo enamorado del cine digamos político ya sé que lo saben todos mis amigos, conocidos y lectores. Y por si alguien tenía dudas he ahí la pequeña lista anterior. Como curiosidad añadiré que mi peli favorita de todo ese género es la increíble e insuperable “Tempestad sobre Washington” de Otto Preminger, que creo haber visto más de veinte o treinta veces.

Pero dejemos eso.

La película/documental “Naza” recientemente estrenada en el Festival de Cannes y que por supuesto todavía no he visto, ha sido saludada en el festival al final de su proyección con veinticinco minutos seguidos de aplausos del público en pie.

“Naza” cuenta las barbaridades y crímenes del genocidio de Israel en profundidad mediante entrevistas a exoficiales y exsoldados del propio ejército israelí. Y ¡vaya por Dios! -o no sé si será ¡por Yahvé!-, aparte del reconocimiento en Cannes y el aplauso internacional, “Naza” se ha ganado también como era más que previsible, el repudio sin paliativos del Gobierno de Israel, que incluso ha condenado públicamente y en la prensa y medios afines la película y a sus directores y participantes, llegando a tacharlos a todos de traidores a la patria y amenazando con retirarles el pasaporte. Por supuesto la exhibición de la película está terminantemente prohibida en el país de Netanyahu. ¡Pues bueno es él para eso!

Pero si al primer ministro de Israel no le importó matar a veinte mil niños -Herodes a su lado era una monjita de clausura-, ¿qué le va a importar esta tontería de una película? ¿A quién le importa una película? A nadie. Quizás solo a Carlos Boyero.