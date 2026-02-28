Esta noche dejamos atrás el Mississippi

Anglada vuelve a sonreír

El cantautor mallorquín Jaime Anglada ha reaparecido por vez primera después del grave accidente de tráfico que a punto estuvo de terminar con su vida el pasado verano. El 8 de agosto, la moto que conducía fue embestida por un coche, que además se dio a la fuga, causándole un traumatismo craneoencefálico. Tras largas jornadas en coma luchando por su vida, permaneció cinco semanas más en el Hospital Universitario Son Espases, y continuó después durante meses su rehabilitación en otro centro. El artista ha querido agradecer los miles de mensajes de apoyo, la labor de los médicos y la cercanía de su familia y amigos, entre los que se encuentra el Rey Felipe VI, que ha seguido en todo momento la evolución del músico, además de su pareja artística Carolina Cerezuela y su marido, el tenista Carlos Moyá –en la foto en un torneo en Palma en 2023-. Jaime Anglada ya casi puede caminar como lo hacía antes y ha expresado su deseo de volver a los escenarios y al rock lo antes posible. Yo, que me enganché a su música en 2005 con esa maravilla que es “Otra canción de carretera” y que le he seguido desde entonces, brindaré este fin de semana por su soñado regreso a los escenarios.

Bodas bonitas

Anna Ferrer Padilla posa en el photocall Premios TikTok 2025.

Se casa Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, y no me extraña, porque tiene 29 años de delicada belleza y un novio, Mario Cristóbal, con el que lleva tres, que ha hincado la rodilla en el suelo como si no hubiera un mañana. La boda será en septiembre en Cádiz y la pedida ha sido divertida, porque se conocen como amigos desde hace 15 años ya, y al verlo en tan quijotesca tesitura, la muchacha se pensó que estaba de broma. Por suerte para ambos, la broma se les ha ido de las manos, y Anna ya está eligiendo los dos –dos- vestidos con los que se casará, y Mario, que es diseñador, pensando en cómo lograr que la ceremonia sea estéticamente una alegría para los sentidos.

Novelas que viven

Anabel Alonso, Sonsoles Ónega y Lucía de la Fuente.

Me fascina cómo se está poniendo lo de las presentaciones de libros y los estrenos de cine. Como ya he contado en estas páginas, ahora la moda es representar estéticamente la época y los personajes de la trama. Acaba de presentar su nueva novela Sonsoles Ónega, “Llevará tu nombre”, y cuenta que la ha escrito con rabia, por las críticas que recibió tras recoger el premio Planeta en 2023. Siguiendo las nuevas costumbres, acompañaron a la autora en la comida-presentación las actrices Anabel Alonso y Lucía de la Fuente encarnando frente a los asistentes a dos de los personajes del libro. La primera vez me pareció una estupidez, pero ahora que ya lo he visto en varias citas, seré menos cascarrabias, si esto ayuda al público a acercarse a las nuevas novelas, sea.

Pepe y Verónica

Verónica Schmidt, la nueva novia del periodista Pepe Navarro.

El veterano presentador Pepe Navarro tiene nueva novia. Se trata de la modelo e influencer Verónica Schmidt Bolaños. Dicen los expertos que, a diferencia de sus anteriores relaciones, esta vez intenta mantener su vínculo en la más estrecha intimidad. Se sospechaba hace tiempo que Navarro estaba “in love” y varios reporteros le han venido preguntando por el asunto. El presentador, perro viejo en estas arenas movedizas, no confirmó ni desmintió el noviazgo, y se limitó a decir que atravesaba un momento de agradable felicidad. Pero al final, el momento de agradable felicidad fue captado por las cámaras de los fotoperiodistas, que han estado siguiendo a la pareja paseando por Madrid, haciendo compras, y regresando con gran camaradería a la casa de Navarro. Así que ya no hay duda de que tenemos pareja nueva en el vecindario rosa. Bienvenido sea el amor. Como diría Matías Prats, Navarro debió conquistar a Verónica diciéndole al oído: “Esta noche cruzamos el Mississippi”.