Pies en el suelo

Sin frases hechas ni personalizar en nadie. Moncho López dio un toque de atención a sus jugadores en la rueda de prensa del último partido y lo hizo tras una victoria de las que se logran con euforia, sobre la bocina.

El técnico del COB es la clave para entender porqué su equipo se mantiene todavía en una pelea para la que se siguen cayendo proyectos con más recursos de inicio y muchos más fichajes sobre la marcha. La liga amaga con hacer el corte definitivo y decidir ya los 8 ochos equipos que lucharán por el ascenso en los play off y no lo consigue porque el COB mantiene en el Pazo un fortín en el que se seguirán basando sus opciones de éxito.

Pero si el COB tiene 11 victorias y solo ha perdido tres partidos en toda la temporada ante su afición no es por la pizarra ni por calidad de los jugadores. El éxito del COB es haber empezado antes que nadie a trabajar y hacerlo tan duro como cualquiera y seguro que más que muchos de sus rivales desde el primer día hasta hoy. Porque pelear el play off es un éxito, se mire por dónde mire. Disputarlo ya sería de traca.

El COB ha conseguido construir un proyecto con una identidad y una implicación que se confirma suficiente para ganar muchos partidos

Moncho López jamás ha criticado a un jugador por fallar tiros o por equivocarse en las decisiones que toma, jamás. Lo hace cuando cree que se podría haber dado más en intensidad, tener más concentración o, sobre todo, pensar más en el “yo” que en el “nosotros”.

El COB ha conseguido construir un proyecto con una identidad y una implicación que se confirma suficiente para ganar muchos partidos y para lograr la permanencia con una solvencia impropia de este club durante muchas temporadas. Quizá no suficiente para mantener el ritmo de los mejores, pero sí para ganarles partidos.

El toque de atención del sábado tiene como objetivo refrescar la memoria a jugadores que hace poco ni estaban en la categoría, no tenían rol alguno en ella o no tienen garantías de consolidarse en la misma. Entender que el objetivo del play off sin la pegada y los recursos de otros rivales solo se puede pelear unidos en el vestuario, constantes en el trabajo y consistentes en el juego. Y ese COB lo es, por eso está ahí. Aunque a veces, como todos, se olviden y tenga que venir el entrenar a recordarlo.