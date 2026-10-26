Una semana para presumir

La tradición del deporte dice que los títulos se ganan al final de la temporada. Sí, pero los premios no. Al menos un buen número de ellos. Estamos en unas fechas donde el reconocimiento individual surge con potencia y titulares. Una semana de ego y elogios. Aunque de forma diferente. Leo Messi recogió el Princesa de Asturias de los Deportes. Un galardón que parece decir dar las gracias más por lo hecho que por lo que queda por hacer. Hay excepciones, como la de Fernando Alonso, que se subió al escenario antes incluso de convertirse en campeón mundial por primera vez. Pero con el argentino todo tuvo un toque emotivo y hasta crepuscular. Se está marchando del deporte activo y era el momento de ajustar cuentas con su trayectoria.

Se vienen llantos, lamentos, piques y, en definitiva, batalla de relatos. Porque ego tenemos todos, individuos y clubes. Premios que sacan lo mejor y también lo peor. Un aburrimiento.

Distinto es el salseo de hoy. Llega el Balón de Oro, masculino y femenino. Aunque son ellos los que más ruido han hecho con sus diferentes campañas, como si el 29-N se tratase. Los favoritos parecen Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane. Todos se autoelogiaron, especialmente los dos primeros, que sirvieron un Clásico fuera del césped las últimas semanas. La votación y la suerte están echadas. Si el previo fue agotador, recomendamos paciencia para el post. Se vienen llantos, lamentos, piques y, en definitiva, batalla de relatos. Porque ego tenemos todos, individuos y clubes. Premios que sacan lo mejor y también lo peor. Un aburrimiento.