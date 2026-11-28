Es pronto para hacer pronósticos sobre qué ocurrirá en Podemos si, como indican los sondeos, ni siquiera Irene Montero tendrá un escaño que llevarse a la boca; pero, en caso de que eso ocurra, tras el debate a cuatro del pasado jueves queda una sensación que puede convertirse en certeza: hay una mujer en Frente Amplio, Ada Colau, que, si consigue sentarse en el Congreso de los Diputados (se da por seguro, es cabeza de lista por Barcelona), va a ser una figura muy significativa de la izquierda.

Como alcaldesa de la segunda ciudad de España no pasará a la historia. Cuando protagonizó titulares fue siempre por despropósitos, demagogia y un resentimiento social que se advertía de lejos. Pero tras su debate con Sánchez, Feijóo y Abascal se vio que ahí había una mujer que sabe moverse en la política de la crispación, lo que equivale a hacerse un nombre en una España que ensalza a quienes dan las mejores puñaladas al contrario, sin que importe excesivamente que el que utiliza el puñal no tenga un proyecto convincente, ilusionante y viable. Colau ha esgrimido datos que sacó de la nada, tanto para apuntarse tantos como para intentar sacar los colores al adversario; las verificaciones solo sirven cuando se utilizan de inmediato.

Tiró con bala a Feijóo y a Abascal, pero no fue condescendiente con Sánchez: demostró que conoce los puntos flacos del presidente, su prepotencia, su vanidad, su tono permanente de satisfacción y su desconcierto cuando no se reconocen los méritos que se adjudica a sí mismo. Ada Colau, por otra parte, no tiene los defectos del independentismo radical, que nunca se sacia y utiliza el chantaje para conseguir sus objetivos.

Puede presumir de buena gestión, pero se mantuvo durante dos mandatos porque en política los juegos de alianzas con frecuencia dejan fuera del escenario al más capaz, y queda como vencedor el que cuenta con menos enemigos

Entre los puntos flacos de la exalcaldesa están los profesionales: no puede presumir de buena gestión, pero se mantuvo durante dos mandatos porque en política los juegos de alianzas con frecuencia dejan fuera del escenario al más capaz, y queda como vencedor el que cuenta con menos enemigos. En el balance de esos dos mandatos no hay nada que pase a la historia de Barcelona, ni un símbolo ni un hito. Ocupó la alcaldía con el apoyo de quienes no la querían excesivamente, pero buscaban cortar el paso a quienes todavía querían menos.

No tiene servidumbres ni la obligación de pagar favores. Se siente maltratada por todos los flancos porque, además de perder la alcaldía, ha visto quebrada su vida personal. Tiene poco que perder.

Supo estar en el debate a cuatro. Sabiendo cómo se analiza con lupa la vestimenta de las mujeres, apostó por el sobrio “total look” en negro. Y sabiendo también que en un debate los hombres cuidan mucho las formas para no ser tratados de machistas, les dio toda la caña que pudo con ataques, cifras falseadas e interrupciones. Demostró que sabe moverse en el proceloso mundo de la política. No se conoce el resultado, pero de momento se puede dar por seguro que el pasado jueves nació una nueva figura en el escenario político nacional.