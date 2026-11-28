La realidad se impondrá a las especulaciones, los sondeos y la campaña electoral. Lo único definitivo e importante será el voto depositado por cada ciudadano en las urnas. Es el acto político más trascendental que puede realizar el ciudadano. Muchos expresarán sus preferencias justamente sin votar, aquellos que forman parte de la abstención, son los que no tendrán derecho a protestar si el nuevo Gobierno no actúa de acuerdo con sus expectativas, porque no las ha expresado.

De todas formas, hace poco que Narciso Michavila, dirigente de una prestigiosa empresa demoscópica, aseguraba tener datos de que la participación ciudadana en los comicios de mañana va a ser muy elevada y, también según él, es el comportamiento típico que se produce a cuando se avecina un cambio de ciclo y el elector está muy motivado. Son estudios sociométricos que estamos a punto de poder contrastar con datos reales.

Por primera vez en la democracia, el Gobierno ha conseguido que el proceso esté sometido a la duda, a la sospecha sobre el buen funcionamiento del sistema de escrutinio, al temor de que el recuento no funcione correctamente.

En esta coyuntura se puede volver a plantear el debate sobre si el ejercicio del voto debería estar restringido únicamente a los ciudadanos residentes, en una urna perfectamente identificada, en una mesa con presidencia y demás colaboradores que puedan dar fe, sin ninguna duda, de que los votos depositados son reales, y han sido emitidos por sus titulares con plena libertad. Todo lo que no sea así es susceptible de modificación o de sospecha. Por eso debía evitarse cualquier paso administrativo que no garantice la total transparencia.

Sin embargo, por primera vez en la democracia, el Gobierno ha conseguido que el proceso esté sometido a la duda, a la sospecha sobre el buen funcionamiento del sistema de escrutinio, al temor de que el recuento no funcione correctamente.

El espectáculo que se ha producido en algunos consulados y embajadas, con identificaciones dudosas, con votantes hijos o nietos de presuntos españoles, con urnas o cajas de cartón para depositar votos que no deberían estar ahí, con ciudadanos bien identificados y legitimados para votar que se encuentran con dificultades para depositar su papeleta, con documentación que no llega a tiempo para depositar el sufragio dentro del plazo previsto. Todo eso ha conseguido sembrar la duda y la sospecha.

Es muy probable que el voto exterior no vaya a incidir en los resultados de las votaciones directas que se registren en los colegios electorales españoles. Pero el simple hecho de la duda ya supone un deterioro del prestigio de un Estado, de la credibilidad de los responsables de las instituciones. Todos los trucos legales que han intentado por medio de la Ley de Memoria Histórica con los nietos de españoles no residentes en España han sido un caldo de cultivo muy eficaz para que crecieran los temores.

Tampoco ayuda nada a la tranquilidad del ciudadano que, justo en el periodo electoral, el Gobierno se haya dedicado a convocar consejos de ministros extraordinarios para aprobar medidas populistas fuera de lugar y de tiempo. Tampoco ayuda que haya convocado comisiones parlamentarias extraordinarias para convalidar reales decretos sin el debate plenario, modificando la votación de todos los diputados del Congreso, e incluso suplantando decisiones de la soberanía nacional en el pleno de la Cámara.

No ayuda nada el descuido en la gestión de Correos, una empresa que fue ejemplo de rigor y buen hacer en tiempos pasados, pero ahora se encuentra en entredicho desde el punto de visto económico, de gestión y de resultados, por decisiones políticas del Gobierno.

En fin, no son estas actitudes gubernamentales que ayuden a disipar la duda de posibles trampas en otras materias.

Rotos y descosidos | El último debate

El último debate a cuatro que se celebró la noche del jueves ha mostrado una vez más que estas intervenciones tan medidas, tan encorsetadas en el tiempo y en los temas, carecen de vitalidad suficiente como para conseguir la atención ciudadana. Solo sirven para que los medios de comunicación puedan hacer análisis y especulen sobre quién ganó, quién perdió, quién lo hizo mejor.

También muestra, una vez más, que le resulta muy difícil a quien lleva gobernado varios años prometer algo que no hizo durante su mandato. Y, otra vez, Sánchez mostró sus debilidades para enfrentarse a sus fantasmas, a sus años de gestión, a sus fracasos en todos los campos, de vivienda, de alquileres, de economía, organización del Estado, de mantenimiento de infraestructuras. Tuvo que recurrir a la descalificación, a acusar a los demás de bulos, de la motosierra, del ático de Ayuso. Pero poco contenido.

Demostró que la aspirante de Frente Amplio, Ada Colau, con experiencia en política municipal fallida, solo puede ofrecer tópicos. Evidencia que Santiago Abascal mantiene sus duros ataques a Pedro Sánchez en todas circunstancias y con todos los calificativos, sin cortarse, sin paliativos. Todo tendrá que ser modulado si consigue la coalición. Estos debates sirven muy bien para que los aspirantes al título puedan lucirse, como Feijóo, y proporcionar a una audiencia muy amplia las promesas de futuro gobernante. Futuro deseado. Pero todo muy condicionado, porque tienen, repito, un esquema muy rígido y poco atractivo.