Hay algo que me llama la atención cuando observo a la gente en el bus, y es que ya pocos miran por la ventana. Tampoco parece que nadie escuche la conversación de quienes tiene cerca o se entretenga observando los movimientos del niño que está sentado enfrente. En cuanto encuentran un asiento, aparece el móvil. Y lo mismo ocurre en una cafetería mientras esperas a alguien, en el gimnasio entre series, en una cola o en esos dos minutos que quedan antes de entrar a trabajar.

Parece que nos hemos acostumbrado a no dejar ni un solo espacio vacío en nuestros días. Nos cuesta esperar sin consultar algo, comer sin ver una serie o simplemente dar un paseo escuchando lo que dice nuestro diálogo interior. Hasta los momentos que antes pertenecían exclusivamente a nuestros pensamientos necesitan ahora algún tipo de entretenimiento.

Me pregunto qué pasa con todo aquello que solo aparece cuando no estamos pendientes de nada. Con las ideas que surgen mirando al techo cuando no puedes dormir, los recuerdos lejanos que aparecen durante un paseo sin música, las rimas que venían a tu mente una noche de domingo o las preguntas que nos hacemos cuando dejamos que la cabeza vaya por libre.

Puede que nos estemos perdiendo algo más que unos minutos de aburrimiento. Quizá, de tanto buscar cosas con las que entretenernos, estamos dejando atrás una manera de conocernos más a nosotros mismos. De escuchar al cuerpo. De ser nosotros, sin distracciones.

Paula Fernández Murias (Ourense)