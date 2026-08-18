Ourense no tempo: álbum de verano | Más bailes…

Me vuelven tolo” nuestras fuentes. Y no por su belleza -que en algunos casos bien podría ser-, sino por los “bailes” y traslados que han protagonizado a lo largo de la historia.

La de la plaza del Hierro ya la hemos visto en el mismo sitio, pero con su base colocada de mil maneras. La de la plaza del Trigo se ha ido, ha vuelto, ha encogido, ha engordado e incluso, por arte de magia, ha llegado a desaparecer (y no me pidáis que profundice…). La del Picho se marchó… y solo nos dejó recuerdos de su ausencia (¿recordáis la canción de Eva María?). La del parque de San Lázaro parece que por fin encontró su espacio en la ciudad, y la de Obispo Cesáreo lleva años tranquila tras haber sido, sin duda, la más viajera de todas.

La foto de hoy muestra un detalle que se aprecia en pocas imágenes: el pavimento que rodeó durante un tiempo a la de la plaza de San Cosme. Esa fuente no es la actual, y me consta que pasó alguna temporada en la antigua plaza de la Feria. ¡Buff! Ya veis: otro cambio más.

Es una lástima que no exista -al menos yo no he podido encontrarla- ninguna imagen de la fuente que originalmente daba nombre a este lugar: Praza Da Fonte Arcada. Posiblemente fuera hermosa y, desde luego, vital, pues en esta zona bullía gran parte del Ourense de los primeros tiempos. En la imagen también se distingue la antigua casa de los Encinas, reconstruida por Pepe Iriarte.

En aquellos tiempos, este era el verdadero centro de la ciudad...