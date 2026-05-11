Ourense sí tiene futuro

Ourense no es una ciudad sin futuro, no lo es. Es una ciudad pésimamente gestionada. Durante años se nos ha querido hacer creer que el problema es estructural, que somos la cenicienta, que no hay alternativas, que esto es lo que hay. Pero no es cierto. Ourense tiene capacidad, talento y potencial suficiente para ser una ciudad dinámica, atractiva y con oportunidades. Lo que no tiene -y ese es el verdadero problema- es un rumbo o modelo de ciudad, derivado principalmente de tener al frente a un “gobierno” municipal al que ya ni me voy a molestar en calificar. Creo que, a estas alturas, ya todos los ourensanos y ourensanas tenemos cristalino quiénes son estos personajes y a qué dedican su tiempo. Lo cual, como mínimo, nos debería llevar a una profunda reflexión de cómo hemos llegado a esta lamentable situación.

Hoy vivimos en una ciudad donde los problemas reales de las personas -la vivienda, el empleo, la calidad de vida- han quedado relegados a la más absoluta nada. Y el caso más evidente es la vivienda. Ourense no tiene un problema de falta de vivienda, tiene un problema de nula gestión de la vivienda. Hay 15.852 viviendas vacías, y hay margen de actuación, pero no hay política de vivienda municipal. No hay una estrategia seria para movilizar vivienda ni seguridad jurídica ni una visión de ciudad que permita a los jóvenes y a la clase media construir aquí su proyecto de vida. Y ese es el gran drama: una clase media cada vez más ahogada, con dificultades no ya para prosperar, sino simplemente para quedarse. Porque cuando una ciudad no ofrece oportunidades reales, lo que pierde no son las estadísticas, pierden los ourensanos y ourensanas.

Se trata de aplicar el sentido común, sin más. Como movilizar la vivienda vacía con incentivos reales, facilitar el acceso al suelo, apoyar a quienes quieren emprender y generar actividad.

Frente a esto, Ourense necesita algo muy básico y a la vez muy ambicioso: volver a tener un proyecto de hogar. Un modelo de ciudad donde haya orden, planificación, compromiso y prioridades claras. Donde se gobierne pensando en el corto y medio plazo y no en la siguiente ocurrencia de personajes que ya a nadie interesan.

Se trata de aplicar el sentido común, sin más. Como movilizar la vivienda vacía con incentivos reales, facilitar el acceso al suelo, apoyar a quienes quieren emprender y generar actividad, cuidar los barrios y el perímetro rural y, sobre todo, recuperar la ilusión de que esta ciudad merece mucho más que subsistir a duras penas.

Ourense no está ya condenada al abismo, pero tampoco va a mejorar por si sola, o con personas al frente que solo piensan y actúan en clave unipersonal repleta de una avaricia insultante. Hace falta creer -de verdad- que esta ciudad tiene solución y, sobre todo, futuro.

Ourense necesita un plan de vivienda municipal y un plan general de ordenación urbana. Dos herramientas que deben ser ya inseparables y totalmente necesarias para dar respuesta a los problemas de accesibilidad a la vivienda que los ourensanos y ourensanas necesitamos.

Un plan de vivienda municipal con licencias en tiempo y forma, ventanilla única de vivienda y digitalización completa de todos los procesos administrativos urbanísticos. Se deben simplificar trámites, agilizar licencias y apoyar a quien quiere invertir, construir y mejorar nuestra ciudad. Y por supuesto, con una solida partida presupuestaria municipal acorde, acompañada con fondos europeos, con la colaboración con el resto de administraciones -autonómica y estatal- y siempre acompañada con inversión y colaboración público-privada. Ourense puede volver a ser una ciudad para vivir y no solo para sobrevivir. Un plan de vivienda municipal que tenga un objetivo claro: garantizar vivienda accesible, rehabilitar la ciudad, sus barrios y el casco antiguo, dando así oportunidades reales a los ourensanos y ourensanas. Ourense tiene una oportunidad de crecimiento y futuro: movilizar las viviendas vacías, y debemos aprovecharla.