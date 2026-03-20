Jaime Fernández Garrido

Palabras de vida

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 20 mar 2026 - 03:50
Opinión en La Región.

“As palabras que vos teño falado son espírito e son vida.” (Xoán 6:63)

Palabras, palabras, palabras… o noso mundo está cheo de palabras e palabreiros. Miles de persoas aparecen nos medios de comunicación e nas redes sociais dicindo o que é, o que non é, e o que pode ou non pode ser. No remate do día, é complicado para nos, saber se é verdade o que escoitamos, ou simplemente están a engañarnos; uns e outros.

O Mestre por excelencia, Xesús de Nazaret, xamais multiplicou palabras ou tentou imponerse pola súa contudencia ou os seus argumentos: as palabras que Él falaba eran espírito e vida. Como Palabra de Deus con maiúscula, Xesús entra no noso espírito e nos da vida cada vez que o escoitamos; cando deixamos que as súas palabras enchan o noso corazón e o noso espírito.

Se queremos vivir na verdade, e que a nosa vida sexa renovada día a día, temos que escoitar as palabras de Xesús. Con todo o noso corazón.

